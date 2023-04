Wonderman : Laurent Lafitte sera Bernard Tapie pour Netflix

La plateforme de streaming Netflix s'offre une mini-série fictive inspirée de la vie de l'ancien homme d'affaires et homme politique français Bernard Tapie.

De chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, Bernard Tapie a tout connu. Tout au long des sept épisodes de la série télévisée Wonderman créée par Tristan Séguéla et Olivier Demangel, le comédien Laurent Lafitte se glissera dans la peau d’une personnalité publique hors du commun à travers ses réussites et ses échecs. Joséphine Japy campera son épouse, Dominique Tapie, tandis que Fabrice Luchini, Patrick D’Assumçao, Hakim Jemili, Antoine Reinartz, Camille Chamoux, Ophelia Kolb, Alexandre Blazy, Camille le Gall et Sarah Suco compléteront le casting

Laurent Lafitte incarne l’iconique Bernard Tapie dans une mini-série fictive inspirée par sa vie, le 13 septembre. pic.twitter.com/FG1wDMjH03 — Netflix France (@NetflixFR) April 14, 2023

Olivier Demangel a déclaré :

Notre but n’est pas de faire un réquisitoire pour ou contre Tapie. Ni de mettre en images sa fiche Wikipedia. On essaye de travailler l’homme. Alors forcément, on sera plus dans la fiction que dans le documentaire. On essaye de se mettre dans sa peau, ses émotions, mais en racontant aussi les étapes par lesquelles il est passé. Wonderman sera un biopic sur l’homme, plus libre qu’un biopic des faits, avec une part de subjectivité très forte. C’est notre regard sur sa trajectoire.

Bernard Tapie n’a jamais approuvé Wonderman

Bien que décédé depuis octobre 2022 des suites d’un cancer à l’âge de 78 ans, Bernard Tapie était contre la création d’une série télévisée sur sa carrière :

J’étais contre. C’est le fils d’un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien. Il y a des choses qu’on ne fait pas. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose, mais emprunter mon nom, c’est un peu lourd.