WhatsApp déploie une amélioration des appels vidéo

Il est désormais possible de partager votre écran et de passer des appels de groupe avec jusqu'à 32 personnes.

Tl;dr WhatsApp améliore ses capacités d’appel vidéo.

La nouvelle fonctionnalité inclut le partage d’écran et l’audio.

Le nombre de participants est désormais de 32 personnes.

La mise à jour inclut un projecteur pour le haut-parleur.

WhatsApp accroît ses fonctionnalités d’appel vidéo

Dans un monde de plus en plus digital, la plateforme WhatsApp, appartenant à Meta, se prépare à rivaliser avec des concurrents tels que Zoom, FaceTime et Google Meet grâce à l’enrichissement de ses appels vidéo.

Du partage d’écran aux appels épurés

La nouvelle fonctionnalité de partage d’écran de WhatsApp peut s’avérer utile pour partager du contenu de manière plus efficace, que ce soit pour visionner une vidéo ensemble ou aider ses parents à dépanner leurs appareils numériques. Il permet aussi le partage de l’audio, facilitant ainsi la conversation tout en observant l’écran de son interlocuteur.

Dans l’élan d’amélioration, la firme a aussi augmenté son nombre maximal de participants en visioconférence, passant de huit à 32 personnes. Cette mesure, applicable sur toutes les plateformes, marque une avancée significative par rapport à la limite initiale mise en place en 2020 en réponse aux confinements liés à la pandémie.

Des appels de meilleure qualité

Outre ces nouveautés, WhatsApp présente aussi une autre innovation avec la fonction de “projecteur pour le haut-parleur“. Dans un appel de groupe, l’interlocuteur qui prend la parole est mis en avant, facilitant ainsi l’identification de celui qui “détient le micro”.

Enfin, WhatsApp a amélioré la qualité de ses appels en adoptant le codec MLow. Ce nouveau système de compression vise à réduire les bruits parasites et l’écho, offrant ainsi une meilleure qualité d’écoute lors d’appels réalisés depuis des environnements bruyants. De plus, si votre réseau le permet, les appels vidéo bénéficieront d’une résolution supérieure.