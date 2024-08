Welcome to Derry : le teaser dévoile une série préquelle terrifiante et sanglante de Ça

HBO dévoile un teaser pour Welcome to Derry, la série préquelle qui va explorer les origines de Pennywise.

Tl;dr La série Welcome to Derry est une préquelle des films Ça.

Bill Skarsgård reprend son rôle de Pennywise, la série sortira en 2025.

La bande-annonce met l’accent sur l’horreur et le gore.

Le casting est composé de Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider et Bill Skarsgård.

Un frisson anticipé avec Welcome to Derry

Préparez-vous à frissonner avec la nouvelle série d’horreur à venir sur HBO, Welcome to Derry. En tant que préquelle des deux films Ça, elle nous plonge dans l’univers inquiétant créé par Stephen King. Le célèbre Bill Skarsgård revient dans son rôle effrayant de Pennywise, tandis que le projet est développé par Andy et Barbara Muschietti.

Un aperçu sanglant sur HBO

Un nouveau montage vidéo mettant en avant la programmation à venir sur HBO et Max inclut également un aperçu de Welcome to Derry. Confirmée pour 2025, la série promet de nous faire frissonner avec des scènes sanglantes et macabres.

Gore et mystère au rendez-vous

Malgré la discrétion de la bande-annonce, quelques indices sont à relever. On entend un personnage déclarer : « Ce n’est pas l’Amérique. C’est Derry« . D’autres scènes montrent des personnages hurlant et couverts de sang, et d’autres encore affichant un sourire sinistre.

Un casting solide pour Welcome to Derry

On retrouvera dans les rôles principaux Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider et Bill Skarsgård. Rudy Mancuso, Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Joshua Odjick, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Shane Marriott, Chad Rook et Morningstar Angeline complètent le casting.