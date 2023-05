War Thunder : une déclinaison mobile pour le jeu d’action militaire en ligne

Le nom définitif de War Thunder Edge est War Thunder Mobile.

Comme sur consoles et PC, War Thunder Mobile du studio russe Gaijin Entertainment plonge les joueurs dans des batailles coopératives à grande échelle de véhicules terrestres, navals et aériens légendaires où la stratégie et l’observation sont importantes. Chaque apparence de char, de navire ou d’avion et leurs spécifications techniques sont historiquement exactes, donc pour détruire efficacement les adversaires en provenances du monde entier, ils doivent étudier l’architecture interne d’un véhicule, l’emplacement des composants clés, des membres d’équipage et même la disposition du blindage.

Un trailer pour War Thunder Mobile

War Thunder Mobile est pour l’instant uniquement disponible pour les appareils Android et est distribué au format APK sur le site officiel. Dans les prochains mois, Gaijin Entertainment proposera la déclinaison mobile de War Thunder sur Google Play et sur les appareils iOS via l’App Store. A noter que les commandes sont pratiques et intuitives afin que n’importe puisse essayer cette nouvelle version du jeu d’action militaire en ligne.

La bêta ouverte de War Thunder Mobile comporte des dizaines de véhicules des États-Unis, de l’Allemagne, du Japon, de la Grande-Bretagne et de l’URSS. Dans un premier temps, le jeu couvrira la période de la Seconde Guerre mondiale, mais les futures mises à jour permettront d’élargir l’arsenal de véhicules et d’ajouter de nouvelles nations et périodes, allant jusqu’à l’époque actuelle.