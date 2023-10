War Hospital est retardé à début 2024

Nacon et Brave Lamb Studio repoussent la sortie de War Hospital, un jeu de gestion et de survie narratif qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale.

Initialement planifié pour le 26 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam/GOG), War Hospital est désormais prévu pour début 2024 :

Si vous suivez notre actualité depuis longtemps, vous savez que nous nous sommes engagés à créer un jeu vraiment unique. Le but est de sauver des gens plutôt que de les tuer, War Hospital offre donc une perspective différente des autres jeux de stratégie de guerre. Nous voulons rendre le jeu aussi profond et réaliste que possible tout en respectant le sujet qu’il traite. C’est pourquoi War Hospital propose un ensemble de mécanismes de jeu, incluant la gestion, la stratégie et le jeu de rôle. Ces différents systèmes sont complexes et nous avons besoin de plus de temps de développement que prévu pour trouver le bon équilibre. Pour atteindre nos objectifs d’authenticité et de qualité, nous avons décidé de prolonger notre temps de développement et de repousser la sortie de War Hospital. Ces mois supplémentaires nous permettront de peaufiner les détails, d’équilibrer le jeu et de corriger davantage de bugs afin de vous offrir une expérience encore plus aboutie.