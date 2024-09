Vitesse de chargement du Samsung Galaxy S25 : des nouvelles peu réjouissantes

Une nouvelle fuite révèle des informations cruciales sur le système de recharge. Des détails ont été divulgués, alimentant les spéculations. Que pensez-vous que ces nouvelles informations pourraient signifier pour l'avenir de la technologie de recharge?

Tl;dr Des informations sur les futurs téléphones Samsung Galaxy S25 ont fuité.

Le S25 Ultra aurait des bordures encore plus fines que l’iPhone 16 Pro Max.

Les modèles S25 et S25 Plus se chargeraient plus lentement que prévu.

Les deux modèles ne seraient pas vendus avec un adaptateur de charge.

Des fuites révèlent des détails sur les futurs Samsung Galaxy S25

Alors que le lancement des nouveaux modèles de la série Samsung Galaxy S25 n’est pas prévu avant un certain temps, les amateurs de technologie ont déjà commencé à creuser pour trouver des informations sur ces futurs téléphones. Les résultats sont pour le moins surprenants.

Un design plus fin pour le S25 Ultra

La plupart des fuites ont révélé des nouvelles plutôt positives. Un point qui a particulièrement retenu l’attention est le design du S25 Ultra. Selon Gizmochina, les bordures de ce modèle seraient encore plus fines que celles de l’iPhone 16 Pro Max, un détail qui saura séduire les amateurs de design épuré.

Des vitesses de charge moins impressionnantes

Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas aussi enthousiasmantes. « La charge des Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus serait plus lente que ce que nous aurions pu espérer », révèle la même source. Les numéros de modèle correspondant à ces téléphones (SM-S9310 pour le S25 et SM-S9360 pour le S25 Plus) ont été repérés sur le site de certification 3C en Chine, dévoilant ainsi des vitesses de charge maximales de 45W et 25W respectivement.

Si cette information peut sembler décevante pour le S25, elle n’est pas totalement surprenante. En effet, Samsung propose une charge filaire de 25W sur ses modèles de base depuis le lancement du Galaxy S20 en 2020. Cependant, comparé à des marques comme OnePlus qui offrent des vitesses de charge de 80W ou 100W sur leurs téléphones phares abordables, Samsung semble prendre du retard.

Pas d’adaptateur de charge inclus

Enfin, il est à noter que ni le S25, ni le S25 Plus ne seront vendus avec un chargeur. Cette nouvelle n’est pas vraiment surprenante, car il est désormais courant que les meilleurs téléphones soient vendus sans.