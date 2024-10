Vimeo introduit les vidéos spatiales sur l’Apple Vision Pro

Les utilisateurs peuvent désormais accéder à l'application.

Tl;dr Vimeo lance une application pour l’Apple Vision Pro.

Apple prévoit une mise à jour de Final Cut Pro pour 2024.

L’Apple Vision Pro s’améliore après des débuts mitigés.

Une nouvelle étape pour l’Apple Vision Pro

Le casque de réalité mixte d’Apple, l’Apple Vision Pro, ne cesse d’évoluer depuis son lancement en février. La dernière nouveauté en date est l’intégration d’une application Vimeo permettant de visualiser, créer et partager des vidéos spatiales.

Philip Moyer, PDG de Vimeo, souligne l’importance de cette avancée : « Le lancement de notre application pour l’Apple Vision Pro représente une étape significative dans notre mission continue de repousser les limites des expériences vidéo ». Les contenus peuvent être envoyés en privé ou partagés publiquement depuis les applications iOS et visionOS, ou directement depuis le site de Vimeo.

La vidéo spatiale, l’avenir de la narration

Moyer envisage les contenus spatiaux comme « l’avenir de la narration » et se félicite que Vimeo soit à la pointe de cette révolution. Les utilisateurs peuvent également capturer des vidéos spatiales avec Vimeo sur l’iPhone 16, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Des débuts mitigés pour l’Apple Vision Pro

Si l’Apple Vision Pro a suscité des sentiments partagés à son lancement, il a su se racheter au fil des mises à jour. Dans notre première analyse, nous lui avions attribué une note de 74 en raison de l’impressionnante qualité de ses vidéos immersives et de ses écrans micro-OLED. Cependant, son poids et le manque d’applications natives, entre autres, nous avaient conduit à le qualifier de « produit bêta destiné aux développeurs ».

Deux mois plus tard, l’Apple Vision Pro a su nous convaincre grâce à des fonctionnalités comme les Personas Spatiales, donnant l’impression que les avatars sont présents dans notre espace. De plus, il propose désormais des films en 3D pour les abonnés Apple TV+ et plus de jeux.

Une mise à jour attendue pour Final Cut Pro

Enfin, Apple envisage d’introduire une mise à jour de Final Cut Pro d’ici à la fin de 2024, permettant aux utilisateurs de monter des vidéos spatiales sur leur Mac.