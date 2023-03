Victoria Alonso démissionne de Marvel Studios

Marvel Studios perd Victoria Alonso après presque deux décennies d'activité.

Productrice historique au sein de Marvel Studios, Victoria Alonso a décidé d’abandonner son poste de présidente de la production physique, de la post-production, des effets visuels et de la production d’animation sans donner d’explication. Elle avait rejoint Marvel en 2006 en tant que chef des effets visuels et de la post-production, et a participé au lancement d’Iron Man en 2008 en tant que coproductrice, et a été également coproductrice d’Iron Man 2 (2010), de Thor (2011) et de Captain America : The First Avenger (2011), avant d’être promu au rang de productrice principale sur Avengers (2012).

Deadline has confirmed that the esteemed Marvel executive and EP of several movies, Victoria Alonso, has exited Marvel Studios after a 17 year run. No reasons were given for her departure, which was effective Friday https://t.co/aasASSjFl1 pic.twitter.com/DHYmwOjkw3 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 20, 2023

Elle a également été productrice exécutive de films Marvel et de séries Disney+, notamment Ant-Man and the Wasp : Quantumania, Black Panther : Wakanda Forever, Thor : Love and Thunder et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ainsi que Loki, Ms. Marvel et The Guardians of the Galaxy Holiday Special. A noter que Victoria Alonso s’est fait remarquer pour son franc-parler sur les questions de diversité et d’inclusion l’année dernière, lorsqu’elle a demandé à Bob Chapek, alors PDG de Disney, de prendre position contre les lois anti-LGBTQ+ telles “Don’t Say Gay” en Floride. Elle avait d’ailleurs déclaré qu’elle avait déjà eu un “entretien de 45 minutes” avec le PDG pour lui demander de faire preuve de “courage”.

Marvel Studios et le départ surprise de Victoria Alonso

Bien que ni Marvel ni Victoria Alonso n’aient annoncé la raison de son départ, celui-ci intervient à un moment où les films de Marvel comme Ant-Man and the Wasp : Quantumania et des séries comme She-Hulk : Attorney at Law ont été critiqués pour leurs applications moins spectaculaires des effets visuels. A noter qu’une enquête révélait qu’elle était à l’origine de conditions de travail catastrophiques dans son département dédié aux VFX.