Verizon investit 20 milliards de dollars pour s’approprier le fournisseur d’accès internet par fibre optique Frontier Communications

Dans l'optique d'étendre son réseau de fibre optique aux États-Unis, Verizon a annoncé le rachat de Frontier Communications pour 20 milliards de dollars.

Le géant des télécommunications Verizon a annoncé l’acquisition de Frontier Communications pour la somme de 20 milliards de dollars. Cette transaction stratégique marque une étape importante dans l’expansion de Verizon à travers les États-Unis, lui permettant une compétitivité accrue face à son principal compétiteur, AT&T.

“The acquisition of Frontier is a strategic fit. It will build on Verizon’s two decades of leadership at the forefront of fiber and is an opportunity to become more competitive in more markets throughout the United States." – @hansvestberg https://t.co/5KoSmOtHng

— Verizon News (@VerizonNews) September 5, 2024