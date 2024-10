Venmo introduit les paiements et demandes programmés

Ceci peut être réalisé une seule fois ou à intervalles réguliers.

Tl;dr Venmo permet désormais de programmer des paiements et des demandes.

Les utilisateurs recevront une notification de rappel avant le paiement.

Venmo continue d’ajouter des fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur.

Amélioration de l’expérience utilisateur sur Venmo

La plateforme de paiement Venmo vient d’ajouter une fonctionnalité très attendue : la possibilité de programmer à la fois des paiements et des demandes. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité d’envoyer des paiements ou des demandes ponctuelles, ou encore de programmer des transactions à des intervalles réguliers, qu’ils soient mensuels, hebdomadaires ou bihebdomadaires.

Des notifications pour ne rien oublier

« Aucun risque d’oublier », assure Venmo. En effet, les utilisateurs recevront une notification push de rappel la veille du débit d’un paiement, une mesure de précaution pratique pour éviter les surprises désagréables en cas de fonds insuffisants. Dans ce cas, la plateforme prélèvera sur le compte bancaire lié si le compte Venmo est à sec.

Un outil pratique pour la gestion des dépenses partagées

Ce nouvel outil est une véritable aubaine pour ceux qui partagent leurs dépenses, notamment les colocataires. Avec cette fonctionnalité, le colocataire qui se retrouve toujours à gérer les factures d’utilités peut laisser Venmo se charger de solliciter les autres. Selon Venmo, 84% des consommateurs utilisent les services de paiement entre pairs pour gérer des dépenses telles que le loyer, les factures d’utilités et autres frais de vie courante.

Un pas de plus vers une meilleure organisation

Et ce n’est pas tout ! Cette fonctionnalité est également un atout pour ceux qui ont du mal à s’organiser. Qui n’a jamais oublié de payer une facture, même en ayant les fonds nécessaires ? Grâce à la programmation des paiements, plus d’oubli possible. C’est une nouveauté qui s’ajoute à la liste des améliorations apportées par Venmo pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Récemment, la société a intégré la fonctionnalité de paiement par simple contact pour les téléphones Android, sans nécessité de lecteur de carte. Les utilisateurs peuvent également s’envoyer des crypto-monnaies.