Vengeance of Mr. Peppermint : un beat’em up en défilement horizontal hardcore

Freedom Games et Hack The Publisher dévoilent Vengeance of Mr. Peppermint.

Inspiré par les dramas policiers coréens, Vengeance of Mr. Peppermint met les joueurs dans la peau d’un détective dur à cuire déterminé à découvrir qui donne les ordres au sommet de l’échelle du crime afin de mettre en œuvre une vengeance brutale et sanglante :

Il y a longtemps, un tueur en série a kidnappé deux frères et sœurs. Le garçon a miraculeusement réussi à s’échapper, mais la fille n’a pas eu cette chance… Vingt ans plus tard, le garçon, devenu un homme, est devenu détective comme son père, croyant que la loi et l’ordre sont les fondements de la société. Pourtant, son chagrin et sa douleur l’ont conduit au bord de la folie, à scruter l’abîme de la rage. Aujourd’hui, il doit punir le meurtrier responsable de la mort de sa sœur, quel que soit le nombre de personnes qui se dressent sur son chemin.

Un trailer pour Vengeance of Mr. Peppermint

L’obsession de Peppermint pour sa vengeance le transforme en une machine à tuer. Les joueurs peuvent utiliser des commandes précises pour chorégraphier des combos et exécuter des morts brutales, mais aussi improviser des armes dans l’environnement comme des crochets, des hachoirs à viande ou des fours pour réduire les ennemis en bouillie rouge.

Vengeance of Mr. Peppermint sortira exclusivement sur PC (Epic Games Store/Steam/GOG) dès le 23 octobre prochain.