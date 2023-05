Vampire : The Masquerade – Bloodhunt ne sera plus mis à jour, mais les serveurs restent ouverts

Skarkmob met fin au suivi de Vampire : The Masquerade – Bloodhunt, le Battle Royale avec des vampires sur PS5 et PC.

Un peu plus d’un an après sa sortie, Vampire : The Masquerade – Bloodhunt n’a déjà plus d’avenir chez Skarkmob. Si les serveurs seront toujours opérationnels, le contenu ne sera plus mis à jour. Les achats en monnaie réelle seront désactivés le 26 septembre prochain, mais les joueurs pourront continuer à débloquer des produits cosmétiques au-delà de cette date grâce à un moyen de gagner plus facilement des tokens in-game.

We have an important announcement concerning the future development of Bloodhunt. Please read the full announcement by clicking this link: https://t.co/ooyaJ33vN7 pic.twitter.com/vNfMqghMTg — Bloodhunt (@Bloodhunt) May 15, 2023

Le studio suédois Skarkmob a déclaré :

Bloodhunt est un jeu que nous avons développé comme un titre à part dans le genre populaire des Battle Royale pour lequel la priorité était de créer une expérience immersive et unique pour les joueurs qui aiment les jeux qui sont faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. Depuis le lancement, nous avons entrepris un voyage pour enthousiasmer et divertir nos joueurs, cependant, bien que nous ayons une communauté étonnante et très engagée, nous n’avons pas été en mesure d’atteindre le seuil critique nécessaire pour maintenir le développement. C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas continuer. Bien que nous soyons aussi tristes que vous que le développement de Bloodhunt ait pris fin, sachez que cette décision a été difficile à prendre et que nous garderons cette expérience pour le développement de nos prochains jeux.

Une ultime mise à jour pour Vampire : The Masquerade – Bloodhunt avant la fin de son suivi

Skarkmob a ajouté dans un communiqué :