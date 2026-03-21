Une version Mac de Gemini pour enrichir l’IA contextuelle

L’assistant IA de Google pourra analyser ce que voit l’utilisateur pour offrir des réponses personnalisées sur ordinateur.

Tl;dr Google teste une version de son assistant Gemini spécialement conçue pour macOS, visant à concurrencer ChatGPT et Claude.

Cette version intègre une fonction « Desktop Intelligence » capable de contextualiser ses réponses en accédant au contenu affiché à l’écran et aux applications ouvertes.

Les tests préfigurent un lancement public prochain, renforçant la collaboration Google‑Apple et influençant l’évolution de l’écosystème macOS et de Siri.

Une percée de Google dans l’écosystème Mac

Alors que la concurrence autour des assistants virtuels s’intensifie, Google expérimente actuellement une version de son application Gemini spécialement conçue pour macOS, selon les informations relayées par Bloomberg. Jusqu’ici accessible principalement via le web, cet assistant dopé à l’intelligence artificielle s’apprête à investir un nouvel environnement, venant ainsi défier plus frontalement les applications autonomes déjà proposées par OpenAI, avec ChatGPT, ou encore par Anthropic, avec son fameux Claude.

L’assistant Gemini enrichi d’une intelligence contextuelle sur ordinateur

L’arrivée de Gemini sur Mac ne se limite pas à une simple adaptation. L’atout principal de cette version résiderait dans une fonctionnalité baptisée « Desktop Intelligence ». Celle-ci promet d’offrir à Gemini une capacité accrue à contextualiser ses réponses grâce à l’accès direct au contenu affiché à l’écran et aux différentes applications ouvertes. Selon un extrait du code consulté par Bloomberg, activer ce service permettrait à Gemini de « voir ce que vous voyez (par exemple, le contexte de votre écran) » afin d’enrichir et personnaliser l’expérience utilisateur, mais uniquement lorsque l’assistant est sollicité.

Une tendance déjà amorcée chez la concurrence et sur mobile

Ce type d’intégration contextuelle n’est pas tout à fait inédit : les versions macOS de Claude et ChatGPT permettent déjà de référencer des éléments présents dans les autres applications ou sur l’écran en temps réel. Sur mobile, Gemini dispose d’ailleurs déjà de fonctions similaires. Reste une question en suspens : la déclinaison Mac de Gemini sera-t-elle capable d’agir directement dans les applications comme peut le faire la fonction « Cowork » proposée par Claude ? Pour l’heure, cette capacité reste limitée chez Google aux smartphones ; toutefois, il serait étonnant qu’elle n’arrive pas bientôt sur ordinateur.

L’avenir du partenariat entre Google et Apple dans l’IA

D’après plusieurs sources, notamment Bloomberg, la phase actuelle de test auprès de personnes extérieures à Google laisse présager une ouverture prochaine au grand public. Quoi qu’il advienne du lancement officiel, la collaboration entre Google et Apple, officialisée début 2024 pour intégrer les modèles Gemini dans les prochaines versions d’Apple Intelligence, augure des évolutions majeures pour l’écosystème macOS. Parallèlement, Apple planche également sur une refonte profonde de Siri qui devrait le rapprocher davantage des chatbots contemporains, une transition rendue possible en partie grâce aux avancées impulsées par Gemini.