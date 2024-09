Une suite méconnue d’American Psycho est sortie deux ans après le film de Christian Bale

Dans American Psycho 2 du réalisateur Morgan J. Freeman, Rachel Newman, l’ancienne victime de Patrick Bateman, devient une tueuse en série calculatrice qui élimine ses rivaux pour obtenir un poste prestigieux. Elle manipule et tue méthodiquement pour atteindre ses objectifs, tout en cachant ses véritables intentions derrière une façade de normalité.

Tl;dr American Psycho 2, suite de American Psycho, fut un échec commercial.

Mila Kunis incarne une étudiante instable qui a survécu à une agression de Patrick Bateman.

American Psycho 2 fut initialement conçu comme The Girl Who Wouldn’t Die, sans lien avec American Psycho.

L’échec du film American Psycho 2 annula les plans pour un troisième volet.

Une suite inattendue et décevante

Deux ans après la sortie de l’effrayant film satirique American Psycho, porté par l’acteur britannique Christian Bale, une suite étonnante et oubliée voit le jour avec Mila Kunis dans le rôle principal : American Psycho 2. Malgré la direction du cinéaste indépendant en vogue Morgan J. Freeman, le film est un échec commercial.

Une intrigue déconnectée

Dans le film, Kunis incarne Rachael Newman, une étudiante en criminologie et serial killer, qui cherche à rejoindre le FBI sous la tutelle du professeur Starkman, un ancien agent du FBI dont elle est obsédée. Malheureusement, American Psycho 2 n’a pratiquement rien à voir avec le premier film. Ainsi, le brouillage de l’héritage du film original est attribué à l’échec du second volet.

Une conception initiale sans lien

Le scénario du film, écrit par Alex Sanger et Karen Craig, était à l’origine conçu comme The Girl Who Wouldn’t Die, sans aucun lien avec American Psycho. Le lien avec le premier film ne se fait que lors de la scène d’ouverture du second volet.

Une répercussion critique

Malgré l’intention de Lionsgate d’exploiter le succès du film original, American Psycho 2 a été largement critiqué lors de sa sortie. De nombreux critiques ont pointé du doigt la dépendance du film aux techniques de slasher, son manque de commentaire social et sa déconnexion du film de Bale comme les raisons de son échec.