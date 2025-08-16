Une saison 3 « très probable » pour Daredevil: Born Again, selon l’un des acteurs

La série "Daredevil: Born Again" pourrait bien connaître une troisième saison, selon les récentes déclarations de l’un de ses acteurs principaux. Les perspectives d’avenir du programme suscitent ainsi un intérêt grandissant auprès des fans et observateurs.

Tl;dr Une saison 3 de « Daredevil: Born Again » probable.

Confusion autour des propos de Charlie Cox.

Annonces officielles attendues, saison 2 prévue pour 2026.

Des doutes levés sur l’avenir de « Daredevil: Born Again »

Depuis quelques jours, l’univers des fans de Marvel bruisse d’interrogations et d’espoirs quant à la continuité de la série phare « Daredevil: Born Again ». À peine la deuxième saison confirmée, une incertitude plane pourtant : la série va-t-elle s’arrêter là ? Cette question s’est imposée après les récentes déclarations de l’acteur principal, Charlie Cox, qui a évoqué lors d’une convention le terme de « saison finale » à propos du prochain chapitre diffusé sur Disney Plus. De quoi semer le trouble chez les aficionados.

Vincent D’Onofrio rassure les fans

Cependant, il n’aura pas fallu longtemps pour que le débat rebondisse. Sur le réseau social X, Vincent D’Onofrio, interprète du célèbre Kingpin, est venu dissiper le flou. Réagissant à l’inquiétude d’un spectateur, il a assuré qu’il y avait une « bonne chance » qu’une troisième saison voie le jour. Selon lui, son collègue se serait tout simplement « mal exprimé », en confondant la dernière saison tournée – la deuxième – et une conclusion définitive. Dans un autre échange, il nuance toutefois : « c’est encore trop tôt pour l’affirmer. Mais c’est très probable ».

L’attente d’une confirmation officielle

Bien entendu, malgré ces paroles encourageantes provenant d’un acteur central de la série, aucune annonce officielle n’a encore été faite par Disney. Les passionnés devront donc prendre leur mal en patience. Pour autant, ce signal positif suffit déjà à raviver l’enthousiasme autour de la franchise.

La suite immédiate ? La diffusion prochaine de la deuxième saison, pilotée par le showrunner Dario Scardapane, dont la sortie est prévue en mars 2026. Cette nouvelle salve promet également le retour très attendu du personnage de Jessica Jones incarné par Krysten Ritter, ce qui ajoute un intérêt supplémentaire à cette actualité.