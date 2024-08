Une première grosse mise à jour gratuite pour « Balatro » en 2025

En moins de six mois, le jeu de cartes addictif s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires.

Renouveau en préparation pour Balatro

Une mise à jour d’envergure est prévue pour Balatro, ce jeu de cartes salué pour son audace de rompre avec les règles traditionnelles du poker. L’éditeur, LocalThunk, promet que cette mise à jour, prévue pour l’année prochaine, apportera « de nouvelles idées et stratégies au jeu ».

Reconnaissance et engagement communautaire

L’annonce de la mise à jour majeure de Balatro est le remerciement du soutien inébranlable de sa communauté passionnée et arrive juste après que le jeu a franchi le palier des deux millions d’unités vendues. La proposition de cette mise à jour gratuite est le témoignage du grand respect de LocalThunk envers sa communauté dévouée, car, malgré la réussite phénoménale du jeu, l’éditeur n’a pas hésité à le remettre en question pour le rendre encore meilleur.

We're announcing this today as we officially celebrate TWO MILLION COPIES SOLD!

Balatro restera loin des jeux d’argent

Par ailleurs, LocalThunk a récemment réaffirmé son engagement à préserver Balatro de toute exploitation dans le monde des jeux d’argent. Il a même déclaré avoir reçu et refusé plusieurs offres de licence ces derniers mois, pressenti pour en faire un jeu de hasard comme « le poker vidéo ou les machines à sous Balatro ». Cet engagement est tel, que le développeur a clairement stipulé dans son testament que « la propriété intellectuelle de Balatro ne pourra jamais être vendue ou licenciée à une entreprise de jeux d’argent/casino ».

Un bel exemple d’intégrité et de dévouement de la part de LocalThunk, qui, malgré le succès et la convoitise que suscite Balatro, reste fidèle à ses valeurs et à l’affection de sa base de joueurs.