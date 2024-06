Une nouvelle série Van Helsing est en développement chez CBS

Van Helsing sera de retour sur CBS avec une nouvelle série télévisée produite par Rob Doherty, Carl Beverly et Sarah Timberman.

Tl;dr CBS commande une nouvelle série Van Helsing.

Van Helsing fera équipe avec son ex-petite amie, Mina Harker.

CBS continue de produire de nouveaux contenus procéduraux.

La série Van Helsing s’inscrit dans la tendance actuelle des films et séries de vampires.

Van Helsing revient sur le petit écran

Abraham Van Helsing, ce chasseur de monstres légendaire, surtout connu pour sa traque des vampires, est de retour. CBS développe une nouvelle série Van Helsing, basée sur le personnage emblématique issu du roman Dracula de Bram Stoker datant de 1897.

EXCLUSIVE: Van Helsing is turning crime fighter in a new series in development at CBS. Jonathan Lee, the author who is behind Netflix and the BBC’s upcoming Lockerbie drama series, is writing the eponymous series https://t.co/G5im5W6pH9 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 26, 2024

Une intrigue moderne

La série, ancrée dans le présent, mettra en scène Van Helsing aux côtés de son ex-petite amie, Mina Harker, également issue du roman Dracula. Ensemble, ils résoudront certaines des affaires les plus complexes de New York. La série est produite par Rob Doherty, Carl Beverly et Sarah Timberman, et écrite par Jonathan Lee.

Un choix stratégique pour CBS

Ce développement est une grande nouvelle pour CBS, qui continue de produire de nouveaux contenus procéduraux. Plus tôt cette semaine, le réseau a annoncé la production d’Einstein, un remake d’une émission allemande du même nom. Bien que différentes, ces séries témoignent de l’engagement de CBS dans les séries procédurales.

La tendance vampire

La série capte également les tendances télévisuelles actuelles. Le personnage de Van Helsing, bien qu’ancien, connaît un regain d’intérêt, comme en témoigne sa présence dans des séries comme What We Do in the Shadows. Les années 2020 marquent également un fort intérêt pour les films et séries de vampires, avec des productions comme Interview With The Vampire ou Nosferatu.