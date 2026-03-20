Une nouvelle adaptation prometteuse prend la relève de ce projet fantastique annulé par Prime

Après l’annulation d’une série fantastique très attendue sur Prime Video, la plateforme a rapidement rebondi en lançant l’adaptation d’une nouvelle œuvre, déjà saluée pour son potentiel et qui suscite un réel enthousiasme chez les fans du genre.

Tl;dr Nouvelles adaptations animées pour La Roue du Temps .

. Partenariat entre iwot Studios et Thomas Vu.

L’univers s’étend vers jeux vidéo et jeunes publics.

Un univers en pleine renaissance

Depuis l’arrêt de la série télévisée sur Amazon Prime Video, les fans de La Roue du Temps n’osaient plus espérer une nouvelle vie pour leur saga favorite. Pourtant, le monde imaginé par Robert Jordan, achevé par Brandon Sanderson, s’apprête à retrouver un nouveau souffle grâce à une ambitieuse série de projets annoncés récemment. En effet, l’univers du monument de la fantasy va s’élargir bien au-delà des romans, avec des créations conçues pour séduire aussi bien les nostalgiques que les nouvelles générations.

Des projets multiplateformes ambitieux

La récente alliance entre le détenteur des droits, iwot Studios, et le producteur visionnaire Thomas Vu, reconnu notamment pour son travail sur la série animée Arcane, annonce une salve d’adaptations inédites. Parmi les nouveautés confirmées :

Série de films d’animation autour de La Roue du Temps

Nouveau dessin animé destiné au petit écran

Jeu vidéo PC/mobile visant un public international et diversifié

L’objectif affiché ? Élargir la portée de la franchise, tout en attirant un public plus jeune et en renouvelant le genre avec une animation taillée sur mesure pour l’ampleur du récit original.

L’animation : terrain d’expression idéal pour la fantasy

Le choix de l’animation apparaît comme une réponse naturelle à l’ambition visuelle de cette saga mythique. Là où l’adaptation live-action – malgré ses qualités et un casting mené par Rosamund Pike, Josha Stradowski, ou encore Zoë Robins – avait montré ses limites techniques et budgétaires, ces nouveaux formats pourraient offrir aux spectateurs une immersion fidèle dans les pouvoirs du héros Rand al’Thor, ou dans les confrontations contre le Ténébreux et les Aes Sedai.

L’espoir renaît autour de Thomas Vu et ses partenaires

L’arrivée de Thomas Vu, dont la réussite sur Arcane a marqué un tournant dans l’adaptation vidéoludique, rassure. Il sera épaulé par le PDG d’iwot Studios, Rick Selvage, ainsi que Larry Mondragon, tous deux impliqués dans l’adaptation précédente. Leur volonté ? « Lancer une expansion intégrée et authentique grâce à la richesse mythologique unique à La Roue du Temps > », affirme Vu. Une ambition qui pourrait permettre à cette franchise culte de franchir durablement un nouveau cap – loin du spectre de l’annulation qui planait jusqu’alors.

Si le défi reste immense, tout indique que « la Roue tourne à nouveau », prête à embarquer fidèles lecteurs comme curieux dans sa prochaine révolution.