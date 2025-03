Un thriller policier avec Gerard Butler arrive sur Netflix

Netflix vient d'ajouter à sa collection ce passionnant deuxième volet d'un thriller policier avec Gerard Butler. À voir !

Gerard Butler revient avec « Den of Thieves 2: Pantera »

Connue pour ses rôles d’action, la star hollywoodienne Gerard Butler revient sur nos écrans, offrant un nouveau divertissement à tous les amateurs de sensations fortes. Son dernier film, « Den of Thieves 2: Pantera », est maintenant disponible sur Netflix.

Le parcours de « Big Nick » se poursuit

Butler, bien connu pour la trilogie « Has Fallen » de Lionsgate, avait déjà incarné le personnage de « Big Nick » O’Brien, un shérif adjoint de Los Angeles, dans « Den of Thieves » en 2018. Le film racontait son affrontement avec une bande de cambrioleurs de banque dirigée par Pablo Schreiber.

Sept ans plus tard, le personnage de « Big Nick » fait son retour dans « Den of Thieves 2: Pantera ». Réalisé par Christian Gudegast, le film suit « Big Nick » en Europe, où il traque Donnie Wilson (Jackson Jr.). Ce dernier s’est mêlé au monde périlleux des vols de diamants et vise le World Diamond Center à Nice, en France.

Est-ce que « Den of Thieves 2: Pantera » vaut le coup d’œil ?

Malgré un départ un peu lent, une fois que le vol de diamants est en action, le film délivre. Le suspense est présent tout au long de l’opération et lorsque les choses tournent mal et que les balles commencent à voler, l’action est assurément bien orchestrée. Les performances de Gerard Butler et de O’Shea Jackson Jr. sont particulièrement remarquables, rendant le film d’autant plus captivant.

Alors, est-ce que « Den of Thieves 2: Pantera » mérite une place sur votre liste de films à voir ? Selon les critiques et les spectateurs, la réponse est oui. Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, le film a obtenu un score de 63% de la part des critiques et 79% sur le Popcornmeter.

Qu’en est-il de « Den of Thieves 3 » ?

Pour les fans de la franchise, une bonne nouvelle a été annoncée en janvier : « Den of Thieves 3 » est en cours de réalisation. Bien que les détails soient encore peu nombreux, l’annonce a été accueillie avec enthousiasme, surtout après que O’Shea Jackson Jr. ait exprimé son désir de faire plus de films DOT. On peut donc s’attendre à d’autres aventures trépidantes de « Big Nick » à l’avenir.