Un thriller à succès propulse une star au sommet des audiences sur Prime Video, à savourer sans modération

La plateforme Prime Video s’impose avec un nouveau succès : un thriller porté par une star de premier plan domine désormais le classement des séries les plus regardées, séduisant les abonnés par son rythme haletant et sa grande accessibilité au visionnage.

Tl;dr Scarpetta devient le #1 sur Prime Video rapidement.

Critiques partagés malgré un casting prestigieux.

L’adaptation divise les fans de Patricia Cornwell.

Succès fulgurant pour « Scarpetta » sur Prime Video

Sur Prime Video, la nouvelle série Scarpetta s’est rapidement imposée en tête du classement des programmes les plus visionnés, un démarrage éclatant qui n’a pas laissé indifférent. Lancée il y a seulement quelques jours, elle occupe déjà la première place des audiences, devançant tous les autres contenus de la plateforme. Un engouement immédiat qui intrigue, d’autant que le thriller policier laisse perplexes aussi bien les critiques que le public.

Un casting impressionnant mais une réception mitigée

Difficile de passer à côté des noms prestigieux réunis à l’écran : Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, ou encore Simon Baker. Inspirée des romans à succès de Patricia Cornwell, la série suit la médecin légiste en chef Kay Scarpetta alors qu’elle reprend du service en Virginie, replongeant dans ses anciennes relations et affrontant secrets et rancœurs non résolus. Sur le papier, le projet semblait promis à une réussite sans réserve. Pourtant, l’accueil réservé par la critique nuance cette perspective : si certains relèvent un « suspense palpable et des personnages intrigants», le score d’à peine 69 % sur Rotten Tomatoes témoigne d’une certaine réserve.

Une adaptation qui divise les fans historiques

Chez les spectateurs fidèles aux livres, la déception domine parfois. Plusieurs regrettent que l’esprit originel ait été sacrifié au profit de stéréotypes ou d’une distribution clinquante. Voici ce qu’expriment quelques avis :

« Au lieu d’être happé par l’enquête, on endure dispute sur dispute avant de revenir enfin à l’intrigue policière. Scarpetta mérite mieux ! »

« Fan depuis trente-cinq ans, je trouve l’adaptation difficile à regarder : casting mal choisi et aucun respect des personnages initiaux. C’est presque insultant pour les lecteurs de Patricia Cornwell. »

Mystère, tension… et débat ouvert pour la suite

Si la narration tente de jongler avec plusieurs registres – suspense, drame relationnel, tension psychologique –, certains reprochent justement à la série de s’éparpiller et de perdre en profondeur. Malgré tout, impossible d’ignorer que Scarpetta séduit par son rythme effréné et sa capacité à capter l’attention. Reste à voir si cette adaptation saura convaincre au fil des épisodes… ou si elle devra se réinventer dès une hypothétique saison 2.