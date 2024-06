Un procès de Nintendo dévoile plusieurs noms alternatif pour Donkey Kong

Donkey Kong est une mascotte emblématique de Nintendo, un grand gorille musclé connu pour son cravate rouge avec les initiales "DK". Il est apparu pour la première fois en 1981 et est devenu un personnage central dans divers jeux de plateforme et de course, contribuant à l'identité de Nintendo.

Tl;dr Donkey Kong, célèbre personnage de Nintendo, aurait pu avoir un autre nom.

Des noms alternatifs proposés incluent Kong Dong, Steel Kong, Funny Kong.

Le nom Donkey Kong a été choisi pour représenter un gorille immobile et entêté.

Un remaster de Donkey Kong Country Returns HD est prévu pour janvier 2025.

Un nom iconique du jeu vidéo aurait pu être différent

Pensez-vous connaître tous les secrets du célèbre Donkey Kong de Nintendo ? Il se trouve que le gorille jeteur de barils, bien connu dans le monde du jeu vidéo, aurait pu porter un nom complètement différent. En effet, des documents judiciaires récemment découverts par MarioBrothBlog sur X (anciennement Twitter) révèlent des noms alternatifs qui auraient pu être retenus pour ce personnage emblématique.

Des noms alternatifs qui auraient changé la donne

Parmi ceux-ci, on retrouve des propositions telles que Kong Dong, Steel Kong, Funny Kong, Bill Kong, et même Kong Boy. Ces noms ont été envisagés lors de la création du personnage en 1981, avant que le nom de Donkey Kong ne soit finalement choisi.

La genèse du nom Donkey Kong

Derrière ce choix se cache une volonté précise du créateur Shigeru Miyamoto. Il souhaitait en effet transmettre l’idée d’un gorille immobile et obstiné, à l’image du personnage qui se dresse entre Mario, alors connu sous le nom de “Jumpman”, et Pauline, la demoiselle en détresse à sauver. L’appellation “Donkey”, signifiant “âne” en anglais, a ainsi été retenue pour évoquer ce caractère entêté.

Un avenir prometteur pour la franchise Donkey Kong

La franchise Donkey Kong, bien que moins active qu’auparavant, n’a pas dit son dernier mot. En effet, les fans peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine de Donkey Kong Country Returns HD, un remaster du célèbre jeu Wii prévu pour janvier 2025. Cette version pour Nintendo Switch bénéficiera d’une refonte graphique et de mécaniques de jeu améliorées, en adéquation avec le matériel plus performant.