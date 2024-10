On pourrait avoir ici un premier aperçu de One UI 7 sur le Galaxy S25 Ultra.

Tl;dr Samsung a révélé l’aperçu de sa nouvelle interface Android 15, One UI 7.

Le développement de OneUI 7 a connu des hauts et des bas, y compris des retards.

Le nouveau design de l’interface pourrait susciter des accusations de copie d’Apple.

Un aperçu exclusif de la nouvelle interface Samsung, One UI 7

Après une annonce très attendue, Samsung a enfin levé le voile sur la date de sortie de sa nouvelle interface basée sur Android 15, One UI 7. Cependant, le parcours de développement de ce nouvel outil n’a pas été sans obstacles.

Un développement en dents de scie

Le processus de développement de la version Samsung d’Android 15 a connu des moments de turbulence. À un moment donné, le développement de OneUI 7 a même été suspendu indéfiniment, laissant présager de « difficultés de développement » pour Samsung.

Un aperçu prometteur malgré tout

Mais aujourd’hui, nous avons enfin un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette interface. L’image, partagée par le leaker régulier Ice Universe, prétend montrer l’apparence de OneUI 7 sur un Samsung Galaxy S25 Ultra. À ce stade du développement, la plupart des informations partagées par Ice Universe sont des rendus basés sur des dessins CAO ou d’autres matériaux de maquette. Néanmoins, ce dernier semble avoir des sources internes chez Samsung, et ses prédictions se révèlent souvent exactes.

One UI 7 + Galaxy S25 Ultra pic.twitter.com/VqHfJZ88Ir — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 7, 2024

Un design qui fait débat

L’image partagée ne montre que le nouveau centre de contrôle du Galaxy S25 Ultra. Pourtant, elle a suffi à relancer les accusations de plagiat d’Apple qui visent Samsung depuis quelque temps. En effet, le nouveau panneau de contrôle présente une ressemblance frappante avec celui de la marque à la pomme.

Autre nouveauté, le panneau de notification divisé. Si l’actuelle interface OneUI 6.1 propose déjà des icônes et des panneaux arrondis, ces derniers deviennent encore plus circulaires dans la version 7. Ils sont également transparents et semblent uniformément dimensionnés.

Selon Samsung, la version bêta de OneUI 7 devrait être disponible « avant la fin de cette année ». +