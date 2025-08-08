Un nouvel ennemi de Spider-Man puise son inspiration chez les samouraïs

Dans l’univers de Spider-Man, un nouvel adversaire intriguant fait son apparition, puisant son inspiration chez les samouraïs. Ce choix esthétique et culturel interroge sur la nature profonde du personnage et ses futures interactions avec le héros masqué.

Tl;dr Un méchant samouraï pourrait rejoindre le film Spider-Man.

Des indices laissent penser à Silver Samurai ou The Hand.

Sortie prévue pour juillet 2026, casting très riche.

Vers une nouvelle ère urbaine pour Spider-Man

La prochaine aventure de Spider-Man, baptisée Spider-Man: Brand New Day, promet de bouleverser l’équilibre du Marvel Cinematic Universe. Sous la houlette du réalisateur Destin Daniel Cretton, déjà connu pour son travail sur Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ce quatrième opus s’annonce résolument ancré dans un univers urbain et plus sombre. Après les événements dramatiques de Spider-Man: No Way Home, le jeune Peter Parker (Tom Holland) se retrouve désormais totalement isolé, ouvrant la voie à un retour aux sources : celui d’un « héros de quartier », confronté à des menaces terrestres plutôt que cosmiques.

Casting XXL et surprises en coulisses

Le tournage, lancé en août 2025 à Glasgow, s’accompagne d’un casting étourdissant : outre les retours attendus de Zendaya et Jacob Batalon, on retrouve le Punisher de Jon Bernthal, le Scorpion incarné par Michael Mando, ainsi qu’une apparition énigmatique de Mark Ruffalo’s Hulk. De premières images de plateau montrent déjà des séquences d’action musclées – Spider-Man au sommet d’un char, explosions à la clé, alors que la rumeur évoque un affrontement direct avec le Punisher.

Parmi les éléments remarqués par les fans figure également la présence supposée du logo des Inner Demons, ce qui relance les spéculations sur l’apparition possible de Mister Negative parmi les antagonistes du film.

L’ombre du Samouraï : quelles pistes pour l’intrigue ?

Un détail a récemment fait monter la tension d’un cran : une créatrice d’accessoires, Monica Avitto, aurait préparé un mood board Pinterest dédié aux armures historiques de samouraïs. Ce clin d’œil n’a pas échappé aux amateurs éclairés qui y voient un signal fort. Le choix le plus évident ? L’arrivée du mythique Silver Samurai. Ennemi récurrent des X-Men dans les comics, Kenuichio Harada possède la faculté de canaliser une énergie tachyonique dans son katana, capable ainsi de trancher presque n’importe quelle matière. Déjà aperçu – sous une forme remaniée – dans le film Fox The Wolverine, il pourrait ici s’imposer comme nouveau grand rival.

Mais il existe d’autres options crédibles :

Le retour probable de l’organisation criminelle The Hand, déjà exploitée dans l’univers Marvel/Netflix.

Une extension du groupe Ten Rings, désormais dirigé par Xialing (Meng’er Zhang), vers l’influence japonaise.

La diversité des menaces potentielles donne tout son sel au suspense entourant ce prochain opus.

Mise en perspective et attentes autour du film

S’il venait à intégrer un mutant majeur tel que Silver Samurai, le film ouvrirait une brèche vers la très attendue « Saga Mutante » post-Avengers: Secret Wars. L’attribution encore secrète du rôle joué par Sadie Sink, régulièrement associée à Jean Grey dans les rumeurs, ajoute une couche supplémentaire à ce jeu de pistes.

Prévu en salles pour le 31 juillet 2026, ce nouveau volet s’annonce ainsi comme un cocktail explosif mêlant ambitions narratives et galerie inédite d’antagonistes. Alors, quel adversaire samouraï aimeriez-vous voir croiser la route de Peter Parker ?