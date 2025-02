Un gros problème dans la saison 5 de Harley Quinn

La cinquième saison de Harley Quinn fait face à un problème majeur, mais les créateurs de la série sont tout à fait conscients.

Tl;dr La saison 5 de Harley Quinn déplace l’intrigue vers Ivy plutôt que Harley.

Harley joue un rôle de soutien, alors que l’histoire principale tourne autour d’Ivy.

Le développement du personnage de Harley est négligé au détriment de celui d’Ivy.

Un déclin de Harley Quinn dans sa propre série

La cinquième saison de la série animée Harley Quinn semble mettre en sourdine le personnage éponyme. En effet, notre héroïne effrontée, Harley, jouée par Kaley Cuoco, semble être reléguée à un rôle de soutien, tandis que l’histoire principale tourne autour d’Ivy (Lake Bell).

Une intrigue qui tourne autour d’Ivy

Après six épisodes, il est toujours incertain de savoir quel est l’arc narratif de Harley. La série semble s’être éloignée de son personnage principal pour se concentrer davantage sur Ivy. Le personnage d’Ivy est mis en avant, avec une intrigue qui tourne autour de ses défis.

Un rôle de soutien pour Harley Quinn

Harley a été reléguée à un rôle de soutien, étant réduite à l’état de simple spectatrice des événements. Ses actions ont peu d’impact sur le déroulement de l’histoire, et elle semble être devenue une simple figurante dans sa propre série. Par exemple, dans le dernier épisode, Harley est reléguée à un rôle de soutien, tandis qu’Ivy est au centre de l’intrigue principale.

Un manque d’équilibre dans le développement des personnages

Cette situation est d’autant plus regrettable que la série avait un potentiel énorme pour explorer la dynamique entre Harley et Brainiac (Stephen Fry), l’agent ultime de l’ordre. Au lieu de cela, la série continue de privilégier d’autres fils narratifs, principalement centrés sur Ivy. Cela fait ressortir un manque flagrant d’équilibre dans le développement des personnages.

En fin de compte, même si Harley Quinn reste l’une des séries animées les plus captivantes, il devient de plus en plus difficile d’ignorer que la série semble incertaine quant à la manière de gérer ses deux protagonistes principaux, souvent au détriment du développement du personnage titre.