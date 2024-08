Un film d’horreur de 62 minutes réalisé avec 800 dollars fait le buzz

Milk & Serial nous plonge dans un univers où la quête de popularité sur les réseaux sociaux se transforme en cauchemar. Tout commence quand une farce d'anniversaire tourne mal, forçant deux influenceurs à faire face aux terribles conséquences de leur imprudence.

Tl;dr Milk & Serial devient viral sur YouTube.

Le film d’horreur microbudget a été réalisé avec seulement 800 dollars.

En moins de trois semaines, Milk & Serial a accumulé plus de 341.000 vues.

Milk & Serial s’inscrit dans la tendance des films d’horreur à petit budget qui connaissent un grand succès.

Un nouveau phénomène sur YouTube

Un film d’horreur à microbudget intitulé Milk & Serial fait sensation sur YouTube. Imaginé et réalisé par Curry Barker, ce long-métrage de 62 minutes raconte l’histoire d’un groupe de farceurs sur YouTube qui se retrouvent malgré eux au cœur d’événements troublants et de plus en plus graves. Le film, mis en ligne gratuitement sur YouTube, a réussi à devenir un succès viral inattendu.

Une réalisation à moindre coût, un succès fulgurant

Présenté le 8 août dernier, Milk & Serial est une collaboration entre Curry Barker et son partenaire comique, Cooper Tomlinson. En moins de trois semaines, le film a recueilli plus de 341.000 vues sur YouTube. Et ce, malgré un budget microscopique de seulement 800 dollars. Les deux compères ont réussi à rentabiliser leur investissement avant même la mise en ligne du film, en vendant la caméra utilisée pour le tournage.

Le succès des films d’horreur à petit budget

Milk & Serial s’inscrit dans une tendance plus large qui voit des films d’horreur à petit budget rencontrer un succès phénoménal. Le film d’horreur de 2023, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, par exemple, a rapporté 7,7 millions de dollars dans le monde entier après avoir été réalisé avec un budget minime de 50.000 dollars. Terrifier 2 a également connu un succès similaire, réalisé avec un budget de 250.000 dollars et rapportant plus de 15 millions de dollars dans le monde entier. Ces deux films ont même eu droit à des suites, preuve de leur succès inattendu.