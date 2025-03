Un célèbre vilain DC débarque dans l’univers Batman de Tim Burton, 35 ans après

Plus de 35 ans après, l'univers Batman de Tim Burton s'apprête à introduire un méchant emblématique et très apprécié de l'univers DC.

Tl;dr Un nouveau roman « Batman: Revolution » se situe dans l’univers des films de Tim Burton.

Le livre introduit une nouvelle version du méchant classique – The Riddler.

Le roman, attendu pour le 28 octobre 2025, explorera des lacunes dans l’univers de Burton.

L’univers de Batman revisité

Penguin Random House, l’un des acteurs majeurs de l’édition, prévoit de publier une nouvelle aventure dans l’univers de « Batman » de Tim Burton, plus de trente-cinq ans après le premier film. Si Michael Keaton ne revêtira plus le costume du justicier masqué à l’écran, les fans pourront toutefois se réjouir de la sortie d’un tout nouveau roman intitulé « Batman: Revolution ». Ce récit s’inscrit dans la continuité des films de Burton et présente une nouvelle version d’un méchant classique : The Riddler.

Un nouvel opus attendu

Ce roman, écrit par John Jackson Miller, fait suite à « Batman: Resurrection », paru l’année dernière. Ce dernier avait comblé les lacunes entre « Batman » et « Batman Returns ». Attendu pour le 28 octobre 2025, « Revolution » promet de faire de même en explorant d’autres aspects méconnus de l’univers de Burton.

Dans les rues de Gotham City

L’histoire se déroule en été, alors que la ville de Gotham City est en fête. Les dernières traces du toxique héritage du Joker se sont enfin estompées, et le maire s’associe à Max Shreck, magnat du commerce, pour organiser une célébration du 4 juillet mémorable. Cependant, tout le monde ne partage pas cette joie. Batman veille toujours, alors que les menaces des gangs rivaux et des criminels masqués ne cessent de croître. Parallèlement, des protestations éclatent dans la ville face à ses excès somptuaires.

Un nouveau Riddler

Au cœur de cette agitation, un homme ressent plus que quiconque le tiraillement entre l’optimisme et le doute qui règne à Gotham : Norman Pinkus. Ce modeste garçon de courses du Gotham Globe est le cerveau non reconnu des fameux jeux de mots « Riddle Me This » du journal. Mais Norman cache un secret. Il est l’homme le plus intelligent de Gotham City, résolvant anonymement des crimes depuis des années grâce à la ligne d’information de la police – avant même que Batman ne sache qu’un crime a été commis.

Le livre promet une interprétation inédite de The Riddler, différente de celle que nous avons vue sur grand écran. Le Riddler, interprété par Paul Dano dans « The Batman » de 2022, était sombre et mortel, pour le dire doucement. Cette nouvelle version semble pouvoir s’intégrer harmonieusement dans l’univers de Burton. Nous verrons comment tout cela se concrétise lorsque le livre sortira plus tard cette année. Il est déjà possible de précommander « Batman: Revolution » sur Amazon.