Un Américain sur trois paierait pour un accès anonyme à Internet, et vous ?

Un tiers des Américains serait prêt à payer pour surfer anonymement sur internet, et vous ?

Tl;dr 152 millions d’Américains souhaitent supprimer leurs données personnelles d’Internet.

La majorité des Américains prioriseraient la suppression de leurs informations financières.

Un tiers des Américains paieraient pour utiliser Internet de manière anonyme.

La vague grandissante de l’effacement numérique

Une étude menée conjointement par la société de cybersécurité NordVPN et la société de suppression de données personnelles Incogni, révèle une tendance marquée au désir d’effacement numérique. 152 millions d’Américains souhaiteraient en effet voir leurs données personnelles effacées de l’internet, un chiffre en hausse par rapport à l’étude réalisée par Nord en 2022. À l’échelle mondiale, ce sont 35% des personnes qui souhaiteraient disparaître du web, contre 30% précédemment, les États-Unis et le Canada étant en tête de cette liste.

Les raisons de ce désir d’effacement

Presque la moitié des Américains (48%) invoquent la collecte, la vente ou l’utilisation de leurs données par des entreprises au profit de tiers comme raison principale de leur volonté de disparition numérique. Près de la moitié craignent également que leurs appareils soient un jour piratés. De plus, 40% estiment qu’il n’y a aucune raison pour que leurs noms soient sur internet, 41% expriment une méfiance à son égard et un cinquième craint la manipulation par des tiers.

Le droit à l’oubli numérique : une tendance grandissante

« Cette évolution des mentalités et ce besoin croissant d’effacer sa présence sur internet soulignent une tendance, déclare Marijus Briedis, CTO de NordVPN. « Les gens n’acceptent plus passivement l’idée que leurs données doivent rester sur internet pour toujours. Il y a une demande croissante de contrôle, d’autonomisation et du droit à l’oubli. »

Il existe plusieurs moyens de protéger ses données en ligne, l’utilisation d’un VPN étant un outil crucial à cet égard. Tous les VPN de premier plan offrent des niveaux élevés de confidentialité et de sécurité, masquant votre adresse IP et cryptant vos données. Cependant, les VPN ne sont pas une panacée. Bien qu’ils protègent la confidentialité, ils n’offrent pas un anonymat total et les performances peuvent être affectées en raison de la distance supplémentaire que vos données doivent parcourir.

Il est également possible d’utiliser un service de suppression de données, comme Incogni, qui aide à supprimer ces informations des courtiers en données. Ils scrutent les sites web et les courtiers en données à la recherche de vos informations, soumettent des demandes de suppression, puis effectuent une surveillance régulière pour protéger vos données personnelles.

Il est essentiel de réfléchir à ce que vous partagez en ligne et de protéger vos comptes. Pensez à ajuster vos paramètres de confidentialité pour déterminer qui peut voir votre profil et posez-vous la question : « Est-ce que je veux que cela reste sur internet pour toujours ? » L’utilisation de mots de passe forts et uniques et l’activation de l’authentification à plusieurs facteurs ajoutent une couche supplémentaire de sécurité à vos comptes.