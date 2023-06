Umamusume va faire ses débuts en Occident

Le studio japonais Cygames dévoile Umamusume : Pretty Derby – Party Dash.

Véritable phénomène au Japon, la simulation hippique Umamusume : Pretty Derby de Cygames a généré plus de deux milliards de dollars en un peu plus de deux ans d’activité sur iOS et Android. Alors que la troisième saison de l’adaptation en série animée doit arriver dans le courant de l’année, un jeu d’action festif avec les fameuses athlètes qui héritent du nom et de l’âme des grands chevaux de course ayant marqué l’histoire a été annoncé sur consoles et PC, en plus de viser un lancement mondial.

Un trailer pour Umamusume : Pretty Derby – Party Dash

Jouable jusqu’à quatre en local comme en ligne, Umamusume : Pretty Derby – Party Dash proposera aux joueurs de participer à la nouvelle attraction de la Tracen Academy Fan Fest. Sur leur chemin vers le succès, ces derniers devront choisir un Umamusume (uma : cheval/musume : fille) parmi une pléiade de stars à incarner afin d’achever quatre épreuves :

Hurtling Hurdles : Une course d’obstacles tentaculaire qui traverse l’académie, les magasins et même les maisons. Les joueurs sautent, grimpent et volent par-dessus les tas d’obstacles plantés tout au long de la piste pour se battre pour la première place

Blazing Baskets : Sur ce terrain, tout le monde est un rival et les coups fourrés sont de rigueur. Des obstacles et des objets secouent le terrain, et les joueurs doivent s’adapter à leur environnement, et vite

Dodgeball Demolition : Dans cette bataille royale de balle au prisonnier, le seul vainqueur est le dernier debout. Pour survivre, les joueurs devront effectuer des tirs violents

Gourmet Gauntlet : Une course gourmande qui favorise le duo aux pieds les plus rapides et aux estomacs les plus volumineux. Les joueurs devront choisir entre servir les plats à la vitesse de l’éclair et les engloutir comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Umamusume : Pretty Derby – Party Dash sortira en 2024 sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam.