Ubisoft London va fermer ses portes

Ubisoft Barcelone Mobile récupère la licence Hungry Shark d'Ubisoft London.

Racheté par Ubisoft en 2013 sous le nom de Future Games of London avant d’être rebaptisé Ubisoft London en début d’année, le studio britannique a l’origine de Hungry Shark est en passe de fermer ses portes alors que le groupe présidé par Yves Guillemot se retrouve confronté à une année difficile que cela soit au niveau des ventes, des problèmes internes ou encore des sorties.

Ubisoft plans to close its mobile studio Ubisoft London, formerly known as Future Games of London.https://t.co/1xu8TRXxnI pic.twitter.com/gJcRCeSka6

— VGC (@VGC_News) September 14, 2023