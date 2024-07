Ubisoft abandonne l’adaptation télévisée de Driver

La série télévisée Driver de Ubisoft a été annulée, mettant fin à son développement avant même sa diffusion sur la plateforme de streaming Binge.

Tl;dr La série télévisée Driver est annulée.

L’annulation de Driver a été révélée dans le rapport annuel d’Ubisoft.

La raison précise de l’annulation de Driver en série n’est pas détaillée.

L’annulation de Driver semble surprenante au vu de la popularité actuelle des adaptations de jeux vidéo.

Ubisoft met un frein à Driver sur le petit écran

L’éditeur français Ubisoft a annoncé l’arrêt de l’adaptation télévisée de la franchise Driver. Ce projet, initialement annoncé en 2021, a été abandonné comme révélé dans le dernier rapport annuel de la société présidée par Yves Guillemot.

Un rapport annuel révélateur

C’est dans un document de 356 pages, couvrant des sujets aussi variés que l’IA générative ou les nouvelles expérimentations en matière de packaging durable, que cette information a été dévoilée. En effet, au milieu de ces nouvelles, plus ou moins enthousiasmantes, le rapport a révélé qu’Ubisoft avait décidé de mettre fin à son projet d’adaptation télévisée live-action de Driver.

Les raisons de l’annulation

Si aucune raison précise n’a été donnée pour justifier l’arrêt de ce projet, plusieurs hypothèses peuvent être émises. Tout d’abord, Ubisoft pourrait craindre un désintérêt pour la franchise Driver, n’ayant pas sorti de nouveaux opus depuis 2011. Par ailleurs, avec l’annonce du développement de nouveaux jeux Driver, la compagnie pourrait vouloir concentrer son attention sur ces projets plutôt que sur une adaptation télévisée.

Une annulation surprenante

Or, l’annulation de ce projet semble étonnante au vu de la tendance actuelle. En effet, les adaptations de jeux vidéo connaissent un succès croissant, avec des titres comme The Last of Us ou Fallout qui ont réussi leur passage sur le petit écran. Par ailleurs, Ubisoft possède sa propre branche Film & Télévision, ce qui aurait dû faciliter la réalisation de ce projet. Cependant, face à l’afflux d’adaptations de jeux vidéo, Ubisoft pourrait avoir redouté que Driver ne soit pas à la hauteur des attentes.