Twisted Metal saison 2 : un nouveau teaser et une fenêtre de sortie qui se précise

La deuxième saison de la série Twisted Metal promet de ravir les fans avec l'annonce officielle de sa fenêtre de sortie, accompagnée d'un nouveau teaser captivant.

Retour en piste pour Twisted Metal

Aujourd’hui, Peacock a dévoilé le premier aperçu de la deuxième saison de la série Twisted Metal. La série, qui met en vedette Anthony Mackie de Captain America: Brave New World et Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine, revient avec de nouveaux défis pour ses personnages.

Un casting étoilé pour une nouvelle saison

Le teaser de cette nouvelle saison présente plusieurs nouveaux membres du casting, dont Anthony Carrigan de Superman: Legacy qui incarne Calypso. Un poster mettant en scène le personnage emblématique de la série, Sweet Tooth (Will Arnett/Samoa Joe), a également été dévoilé. La série, adaptée de la célèbre série de courses sur PlayStation, est maintenant confirmée pour une sortie à l’été 2025.

Des enjeux plus élevés que jamais

Michael Jonathan Smith, le showrunner et producteur exécutif de la série, a déclaré que les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Les personnages principaux, John Doe (Anthony Mackie) et Quiet (Stephanie Beatriz), risquent leur vie pour participer à un tournoi de démolition dangereux. Le prix ? Un seul souhait, le désir le plus cher de leur cœur, accordé. Mais seize autres pilotes ont leurs propres souhaits à réaliser.

Un succès qui se confirme

La première saison de la série, qui a été lancée en 2023, a reçu des critiques assez positives lors de sa diffusion de 10 épisodes. Beaucoup ont apprécié le mélange d’action et de comédie qui a enrichi l’univers de Twisted Metal. La deuxième saison semble suivre cette même voie, avec des courses exagérées et de nombreuses explosions. La série est rapidement devenue l’une des plus visionnées sur Peacock, ce qui a conduit à son renouvellement pour une deuxième saison.