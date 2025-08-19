Trois séries de science-fiction incontournables à (re)découvrir après avoir vu Alien: Earth

Après avoir découvert Alien: Earth, les amateurs de science-fiction cherchent souvent de nouvelles séries captivantes. Voici trois programmes incontournables du genre, parfaits pour prolonger l’aventure et explorer d’autres univers fascinants sur petit écran.

Un nouveau souffle pour la franchise Alien

Avec l’arrivée remarquée des deux premiers épisodes de Alien: Earth sur Hulu, la saga mythique connaît une nouvelle jeunesse. Portée par Noah Hawley, cette série a su séduire aussi bien les critiques que les fans, affichant déjà un score quasi parfait sur Rotten Tomatoes. Si elle s’est permis de bousculer certaines théories chères au public, l’engouement ne faiblit pas. Un enthousiasme qui, toutefois, amène rapidement à une question familière : que regarder après avoir dévoré ces nouveaux épisodes ?

Séries à découvrir dans la veine d’Alien: Earth

Dans la jungle du genre science-fiction, il n’est pas toujours simple de retrouver cette tonalité singulière mêlant dystopie industrielle et héritage des années 80. Plutôt que d’opter pour le classicisme optimiste de Star Trek, mieux vaut privilégier des œuvres qui explorent le versant plus sombre et réaliste de l’avenir. Voici trois séries incontournables pour prolonger l’expérience :

Terminator: The Sarah Connor Chronicles — Cette adaptation télévisée prolonge l’univers du célèbre film avec une rare profondeur. On y suit Sarah Connor et son fils John dans leur combat contre Skynet et ses intelligences artificielles, mais aussi face à une nouvelle résistance menée par des cyborgs repenti·es et un groupe d’humains alliés aux machines baptisé « The Grays ». Un récit riche en nouveaux enjeux autour de l’ intelligence artificielle . L’intégralité de la série est disponible à l’achat sur Prime Video et Apple+.

— Cette adaptation télévisée prolonge l’univers du célèbre film avec une rare profondeur. On y suit Sarah Connor et son fils John dans leur combat contre Skynet et ses intelligences artificielles, mais aussi face à une nouvelle résistance menée par des cyborgs repenti·es et un groupe d’humains alliés aux machines baptisé « The Grays ». Un récit riche en nouveaux enjeux autour de l’ . L’intégralité de la série est disponible à l’achat sur Prime Video et Apple+. Alien Nation — Peu connue aujourd’hui, cette série née d’un film pose un regard social sur notre futur proche. Les « Newcomers », extraterrestres intégrés tant bien que mal à la société humaine après une quarantaine forcée, servent de miroir aux discriminations bien réelles (racisme, sexisme…). L’équilibre entre gravité et humour fait tout le sel de cette fiction introuvable en streaming officiel mais accessible sur YouTube.

— Peu connue aujourd’hui, cette série née d’un film pose un regard social sur notre futur proche. Les « Newcomers », extraterrestres intégrés tant bien que mal à la société humaine après une quarantaine forcée, servent de miroir aux discriminations bien réelles (racisme, sexisme…). L’équilibre entre gravité et humour fait tout le sel de cette fiction introuvable en streaming officiel mais accessible sur YouTube. Andor — Issue de la galaxie Star Wars, cette série s’éloigne nettement du ton habituel de la saga pour proposer un univers plus sombre, presque tangible. À travers les yeux des citoyens sous l’emprise impériale, elle prolonge la réflexion amorcée dans les films tout en rendant hommage à l’esthétique rétro-futuriste qui rapproche visuellement Andor d’Alien: Earth. Les abonnés Disney+ pourront y trouver une suite idéale à leur binge-watch.

L’éternelle fascination du rétro-futurisme industriel

Derrière le succès croissant d’Alien: Earth, c’est peut-être cette nostalgie particulière — celle des « space truckers » ou ouvriers interstellaires — qui continue de captiver les spectateurs. Le soin porté aux décors comme aux enjeux sociaux nourrit une forme d’attachement durable, bien au-delà du simple frisson horrifique ou technologique.

Pistes ouvertes pour les amateurs exigeants

Bien sûr, chaque fan aura sa propre idée des séries ultimes à explorer après ce renouveau signé Noah Hawley. Mais une chose est sûre : entre lutte contre les IA, dystopies industrielles et clin d’œil appuyé au cinéma SF vintage, le petit écran regorge encore de trésors insoupçonnés prêts à prendre le relais d’Alien: Earth.