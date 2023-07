Trois choses à faire avant de supprimer votre compte Reddit

Reddit est dans la tourmente. Peut-être avez-vous même envie de supprimer votre compte. Mais avant de procéder, il y a quelques opérations à réaliser. Trois, pour être précis.

Reddit est dans la tourmente. L’entreprise a décidé de faire payer (très) cher l’accès à son API pour les clients tiers depuis le 1er juillet, une décision qui a été très mal accueillie par les utilisateurs. Si cela (ou autre chose) vous donne envie de supprimer votre compte Reddit, sachez qu’il y a quelques étapes à suivre avant de procéder.

Exporter ses données Reddit

Reddit, comme les autres plateformes sociales, vous permet de réclamer une copie de vos données. Vous trouverez l’option sur la page de Demande des données personnelles. Vous pourrez aussi choisir la plage de date, si vous le souhaitez, ou tout depuis la création de votre compte. Si vous vivez en France, renseignez la mention “Règlement général sur la protection des données (RGPD)” dans le type de demande, puis choisissez l’option de date qui vous sied – “Je souhaite les données de mon compte Reddit depuis sa création” ou une plage précise – et cliquez sur Soumettre. Le lien pour télécharger vos données apparaîtra sous 30 jours dans votre boîte de réception Reddit.

Vous pouvez aussi utiliser un outil tiers comme reddit-user-to-sqlite ou Reddit Media Downloader pour télécharger des éléments que l’outil officiel n’inclut pas nécessairement ou simplement pour que réaliser l’opération plus rapidement. À noter, ces outils ne téléchargeront pas vos messages privés, mais toutes les données publiques seront téléchargées plus rapidement.

Vérifier et sauvegarder les posts Reddit supprimés

Si des posts ou commentaires ne sont pas inclus dans l’archive, vous pouvez vérifier s’ils ont été supprimés. Des outils comme Reveddit ou Unddit peuvent vous aider. Malheureusement, ces derniers ne sont plus aussi efficaces depuis que Reddit a banni le service pushshift.io, qui utilisait ces outils pour récupérer les posts et commentaires supprimés. Mais Unddit peut tout de même vous aider à voir le contenu qui a été supprimé avant le 1ᵉʳ mai 2023 et Reveddit est toujours utile pour voir le contenu supprimé par les modérateurs (et pas par les utilisateurs eux-mêmes). Vous pouvez utiliser ces services pour retrouver certains vieux posts et commentaires supprimés, et en faire une copie.

Supprimer toutes les données Reddit et le compte

La dernière étape avant de supprimer votre compte est de supprimer toutes vos données – posts et commentaires – de Reddit. Après tout, Reddit gagne de l’argent avec le contenu créé par ses utilisateurs. Si vous êtes contre les décisions et politiques de Reddit, vous pouvez leur rendre la vie un peu plus difficile en supprimant tout ce que vous y avez publié. De plus, si vous ne comptez plus utiliser le service, vous n’avez peut-être pas envie que vos posts et commentaires restent exposés à toute la communauté.

Bien que Reddit ne permette pas de supprimer facilement toutes vos données en une fois, vous pouvez utiliser un outil comme Power Delete Suite. Une fois fait, vous pouvez supprimer votre compte Reddit de manière permanente, en sachant que tout votre contenu a bien disparu.