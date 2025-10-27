Trois ans après, l’injuste annulation de cette pépite horrifique par Netflix sidère toujours les fans

Trois ans après l’annulation d’une série d’horreur par Netflix, de nombreux fans restent déçus face à la disparition prématurée de ce programme pourtant apprécié, dont la première et unique saison avait su séduire un public fidèle et critique.

Tl;dr Netflix a annulé injustement The Midnight Club .

. La série avait un fort potentiel d’anthologie horreur.

Mike Flanagan a dévoilé la suite aux fans déçus.

Une annulation qui continue de faire grincer des dents

En matière de séries originales, Netflix n’a jamais hésité à miser sur l’audace, quitte à surprendre par ses choix… et parfois à décevoir. C’est le cas avec The Midnight Club, une production de Mike Flanagan lancée en 2022, dont la disparition précoce continue d’alimenter le ressentiment de nombreux spectateurs. Alors que la plateforme multiplie les succès – citons, pour mémoire, Stranger Things ou encore Wednesday – sa propension à annuler brutalement des séries reste un de ses angles morts. Trois ans plus tard, l’arrêt de The Midnight Club semble n’en avoir été que plus regrettable.

Un concept unique à fort potentiel

Pensée comme une série d’anthologie horrifique destinée à durer, The Midnight Club adaptait librement l’univers de l’auteur Christopher Pike. L’intrigue s’articulait autour d’adolescents en phase terminale, réunis pour se raconter chaque nuit des histoires effrayantes, explorant tour à tour le fantastique, la science-fiction ou le thriller psychologique. Un format permettant d’explorer 28 romans optionnés par Flanagan et offrant à Netflix la possibilité de tenir un rendez-vous annuel avec ses abonnés amateurs de frissons.

Des raisons obscures et des regrets persistants

À peine deux mois après la diffusion du premier épisode, la sentence tombe : la série est annulée. Si la plateforme évoque la concurrence féroce – à l’époque, MONSTER: The Jeffrey Dahmer Story et The Watcher trustaient les audiences –, les 90 millions de vues cumulées en trois semaines n’avaient pourtant rien d’honteux. De nombreux fans n’ont pu s’empêcher de noter la concomitance troublante avec la signature de Flanagan chez Prime Video. Officiellement, la raison demeure floue.

Un créateur à l’écoute de ses fans

Heureusement pour les fidèles, Mike Flanagan n’a pas laissé l’histoire inachevée. Face aux cliffhangers laissés en suspens, il a rapidement partagé en ligne les grandes lignes de la seconde saison qui n’aura jamais vu le jour : révélations sur le destin des personnages, intrigues envisagées… Un geste salué par la communauté, mais qui ne compense pas tout à fait la frustration d’une série avortée trop tôt. Difficile, donc, de ne pas songer à ce que serait devenue cette pépite du streaming, à l’heure où Netflix récolte les fruits de séries YA comme Wednesday.