Trash : une série sur les coulisses de Loft Story

Le phénomène des débuts de la téléréalité en France sera au coeur de la série télévisée Trash.

Créée et écrite par Matthieu Rumani et Nicolas Slomka, avec l’aide de Jean-Alain Laban et Marina Rollman, et réalisée par Louis Farge pour Banijay France via Screen Line Productions et 27 TRIBE, Trash va revenir sur la création de Loft Story et montrer comment l’émission diffusée sur la chaîne M6 va rapidement devenir un scandale de société. Composée de six épisodes, la série télévisée sera diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video en 2024. Le casting est pour l’instant composé de Marie Colomb (Loana), Sami Outalbali (Karim, chargé de casting), César Domboy (Raphaël, un membre de la production) et Anaïde Rozam (Alexia Laroche-Joubert).

Le tournage de Trash a débuté

Depuis fin septembre dernier, les équipes de Screen Line Productions et 27 TRIBE tournent la série Trash à la Cité du Cinéma dans des décors similaires à ceux du Loft qui était basé à La Plaine Saint-Denis au Studio 103. Alexia Laroche-Joubert, présidente de Screen Line Productions, a déclaré :

Trash c’est l’histoire des pionniers de la télévision qui ont tracé leur route, sans tenir compte des pressions médiatiques, politiques et business et qui étaient alors convaincus d’être à l’orée d’une révolution télévisuelle. En parallèle, c’est aussi l’arrivée dans le salon des Français d’une jeunesse qui était méconnue et peu traitée dans les médias télé. Ce quotidien d’une bande de jeunes qui se découvrent entre eux et se racontent à tous a fait s’assoir les familles ensemble. Premier programme de télé-réalité en France, conspué par certains, encensé par d’autres, Loft Story était précurseur d’un phénomène mondial qui l’a dépassé : l’exhibitionnisme individuel des réseaux sociaux. C’est donc avec une certaine émotion et nostalgie de cette forme de télé-réalité authentique que nous démarrons ce tournage porté par trois jeunes comédiens qui découvrent aussi le phénomène Loft Story.