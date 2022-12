Transformers : Rise of the Beasts, le premier film d’une nouvelle trilogie préquelle

La bataille qui oppose depuis des années Autobots et Decepticons sera perturbée par l'arrivée des Maximals, Predacons et Terrorcons dans Transformers : Rise of the Beasts.

Réalisé par Steven Caple Jr. pour Hasbro, Skydance et New Republic Pictures, le film Transformers : Rise of the Beasts puise dans la saga Animutants (Beast Wars : Transformers) pour introduire les factions Maximals, Predacons et Terrorcons, en plus des célèbres Autobots et Decepticons. Le scénario de Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber et Jon Hoeber plongera les téléspectateurs dans les années 1990 avec un nouveau héros en guise de personnage principal.

Un teaser pour Transformers : Rise of the Beasts

Le casting de Transformers : Rise of the Beasts réunit les comédiens Anthony Ramos, Dominique Fishback, Michelle Yeoh (Airazor), Pete Davidson (Mirage), Peter Cullen (Optimus Prime), Ron Perlman (Optimus Primal), Peter Dinklage (Scourge), Liza Koshy (Arcee), John DiMaggio (Stratosphere), David Sobolov (Rhinox/Battletrap), Michaela Jaé Rodriguez (Nightbird), Cristo Fernández (Wheeljack) et Tobe Nwigwe (Reek).

Transformers : Rise of the Beasts sortira le 7 juin 2023 au cinéma.