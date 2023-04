Transatlantic : la série événement sur le citoyen américain héros de la Résistance

Anna Winger, la créatrice d’Unorthodox, revient sur Netflix avec un nouveau drame d'époque qui a été tourné dans le sud de la France.

Inspirée de l’histoire vraie de Varian Fry et du roman de Julie Orringer sur le Comité de secours d’urgence, “The Flight Portfolio”, la série télévisée Transatlantic suivra un groupe international qui risque sa vie pour aider des réfugiés à fuir la France occupée, y compris ceux qui figurent sur la liste des personnes les plus recherchées par les nazis. Alors que le groupe continue de risquer sa vie, la menace d’un danger mortel fait place à des collaborations inattendues et à des histoires d’amour intenses.

Marseille en 1940-1941. Risquant leur vie pour aider plus de 2000 réfugiés à fuir la France occupée, dont de nombreux artistes, une bande de jeunes héros et leurs célèbres protégés occupent une villa à la lisière de la cité phocéenne…

Un trailer pour Transatlantic

Réalisée par Stéphanie Chuat, Véronique Reymond et Mia Meyer, créée par Anna Winger et Daniel Hendler et produite par Camille McCurry et Anna Winger, Transatlantic sera exclusivement disponible sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 7 avril prochain.

Le casting de Transatlantic est composé de Cory Michael Smith, Gillian Jacobs, Lucas Englander, Corey Stoll, Gregory Montel, Ralph Amoussou, Deleila Piasko, Amit Rahav, Moritz Bleibtreu, Alexander Fehling, Jonas Nay, Lolita Chammah, Luke Thompson, Jodhi May, Rafaela Nicolay et Henriette Confurius.