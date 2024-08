Train To Busan et son préquel méconnu

Seoul Station est un film d'animation qui sert de préquel à Train to Busan.

Tl;dr Train To Busan est un film d’horreur de zombies populaire.

Le préquel Seoul Station mérite autant d’attention.

Les deux films combinent horreur et drame personnel.

Train To Busan reste un des meilleurs films de zombies.

Une exploration du genre de l’horreur

Le cinéma de l’horreur en Corée du Sud a atteint des sommets avec le populaire Train To Busan, une référence dans le sous-genre des films de zombies. Cependant, un autre film mérite d’être mentionné, souvent éclipsé par son prédécesseur : Seoul Station.

Train To Busan : une réussite indéniable

Train To Busan a su se distinguer par sa combinaison habile de scènes dramatiques, de surnaturel et d’horreur corporelle, captivant ainsi le public. Renommé pour ses performances exceptionnelles, le film reste l’un des plus populaires de son genre, même après plusieurs années.

Seoul Station : un préquel qui n’a rien à envier à son successeur

Seoul Station, un film d’animation coréen, dépeint les événements qui précèdent directement Train To Busan. Bien que les personnages soient différents, les deux films présentent une histoire personnelle intense qui contraste avec l’horreur corporelle à l’écran. L’horreur dans Seoul Station ne se limite pas aux zombies, mais est également intégrée dans les histoires des personnages tout au long de l’intrigue.

Deux approches différentes de l’horreur

Dans Train To Busan, l’horreur réside dans la proximité forcée entre les passagers sains et les zombies infectés. Seoul Station, quant à lui, met l’accent sur l’horreur de la maladie et sa propagation rapide. Les deux films partagent la même prémisse d’une épidémie causée par un virus bio-ingénieré, mais Seoul Station se distingue par sa mise en scène de l’infection.