Towerborne, un RPG coopératif à défilement latéral

Stoic Studio s'est associé avec Xbox Game Studios Publishing pour donner vie à Towerborne, anciennement connu sous le nom de Project Belfry.

Dans les ruines de la Cité des Chiffres, surplombée d’une seule tour protégeant les survivants d’un mal qui rôde, un héros chargé d’apporter l’espoir à l’humanité en ces temps sinistres, appelé As, a pour mission d’éliminer la menace seul ou avec plusieurs partenaires. Après avoir combattu les ennemis, les joueurs peuvent retourner au Beffroi pour valider/accomplir des quêtes ou encore refaire leur équipement. A noter que Towerborne a été conçu pour que les joueurs aient le choix :

Créez votre As grâce aux options de personnalisation de votre apparence, de votre équipement et de vos armes. Modifiez votre expérience de jeu à tout moment en changeant votre niveau de danger lorsque vous vous aventurez dans les étendues sauvages. Trouvez et maniez des armes puissantes avec des mouvements spéciaux uniques dans l’un des quatre styles : Massues de guerre, gantelets, doubles dagues et épées et boucliers. Mélangez-les pour faire de votre As un personnage à part entière. Avec une carte du monde évolutive et un contenu saisonnier, votre As ne manquera jamais de zones à explorer et d’ennemis à vaincre.