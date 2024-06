Tout savoir sur Totally Spies! en live-action

Amazon MGM Studios et Banijay Kids & Family ont annoncé le développement d'une série télévisée basée dans l'univers de Totally Spies!.

Tl;dr La série animée Totally Spies! est adaptée en série télévisée.

La production est assurée par Amazon MGM Studios et Banijay Kids & Family.

Will Ferrell sera le producteur exécutif de la série télévisée Totally Spies!.

L’adaptation en live-action gardera la trame de base de la série animée.

Une nouvelle vie pour Totally Spies!

Créée par Vincent Chalvon-Demersay et David Michel, la série animée culte des années 2000, Totally Spies! va être adaptée en série télévisée.

Totally Spies! en live-action

La série animée Totally Spies! a pris une ampleur considérable tout au long des années 2000, se déclinant en un film préquel et une série dérivée. La série originale a fait un retour remarquable en 2024 avec sa septième saison, prouvant que Totally Spies! pouvait toujours être populaire même après une longue pause. Maintenant, la franchise s’aventure sur de nouveaux terrains avec une série télévisée.

Will Ferrell aux commandes

L’icône de la comédie Will Ferrell sera le producteur exécutif de l’adaptation live-action de Totally Spies!, et le distributeur original de la série animée, Banijay Kids & Family, sera également impliqué avec l’aide d’Amazon MGM Studios. La nouvelle version de Totally Spies! sera une adaptation pour jeunes adultes, vieillissant légèrement les personnages pour s’adapter à un nouveau public, et sera diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Qu’attendre de cette adaptation ?

Les détails sont encore rares, mais le concept de Totally Spies! reste le même en live-action : les trois agents du WOOHP, une organisation d’espionnage chargée de protéger les citoyens de diverses menaces, tenteront de concilier leur vie d’adolescents ordinaires avec leur rôle d’espions internationaux. Cependant, cette fois, ils seront des étudiants en première année de collège plutôt que des lycéens.