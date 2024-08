Tout savoir sur Tiana, la suite de La Princesse et la Grenouille

En épousant le prince Naveen à la fin de La Princesse et La Grenouille, Tiana est devenue la princesse du royaume de Maldonie. Sa nouvelle vie sera au coeur de la nouvelle série animée de Disney.

Tl;dr Contrairement au film d’animation La Princesse et la Grenouille, Tiana sera une série animée pour Disney+.

La série animée suivra Tiana après son « ils vécurent heureux » et la création de son restaurant.

Anika Noni Rose prêtera de nouveau sa voix à Tiana.

Tiana explorera le royaume de Maldonie.

La suite de La Princesse et la Grenouille

Quiconque se souvient du succès du film d’animation de Disney de 2009, La Princesse et la Grenouille, sera ravi d’apprendre qu’une suite est en préparation. Cette suite se présentera sous la forme d’une série animée intitulée Tiana. Inspiré du conte de fées éponyme, La Princesse et la Grenouille, relate l’histoire d’une restauratrice en herbe, Tiana, qui vit une aventure mouvementée dans les bayous après avoir rencontré un prince transformé en grenouille.

L’intrigue de Tiana

Bien que les détails entourant Tiana soient encore rares, la série offre à Disney une chance de recréer un peu de la magie classique trouvée dans La Princesse et la Grenouille et potentiellement d’introduire Tiana à une nouvelle audience qui n’était même pas née lorsque le film a été présenté. De plus, la série ne sera pas une rediffusion du film, bien que les détails précis de l’histoire restent assez évasifs.

Le casting original revient pour Tiana

Même si Tiana est en développement depuis plus de cinq ans, le projet prometteur a encore un atout de taille. Le casting de Tiana n’est pas encore formé, mais l’actrice originale de la voix de Tiana, Anika Noni Rose, est confirmée pour reprendre son rôle de princesse Disney au cœur d’or et passionnée de cuisine.

Un voyage vers Maldonia

Comme la plupart des films de princesses classiques de Disney, la fin de La Princesse et la Grenouille, a vu Tiana obtenir tout ce qu’elle voulait de son beau nouveau mari à son beau restaurant. Cela place Tiana dans une situation intéressante, car l’histoire n’est pas exactement claire. Cependant, des indices distillés par la scénariste et productrice Joyce Sherri lors de l’événement D23 de 2024 suggèrent que Tiana voyagera vers son nouveau royaume de Maldonia et entreprendra à nouveau un voyage de découverte de soi.