Tout savoir sur Star Wars: Hunters

Star Wars: Hunters propose des combats en équipe de quatre dans différents environnements.

Les joueurs peuvent personnaliser leurs personnages et armes.

Star Wars: Hunters est disponible en pré-téléchargement sur Nintendo Switch, Android et iOS.

Une longue attente qui touche à sa fin

Après plusieurs reports, le jeu de combat en arène de Zynga, Star Wars: Hunters, va enfin voir le jour dès le mois prochain. Ce jeu très attendu par les fans de la franchise Star Wars avait été annoncé en 2019.

Un aperçu du gameplay

Dans une nouvelle bande-annonce, Zynga a levé le voile sur le gameplay, la personnalisation des personnages et des armes, et plus encore. Les joueurs formeront des équipes de quatre à partir d’une variété de personnages, chacun avec leurs propres avantages spécifiques, pour s’engager dans le combat en troisième personne à travers une gamme de champs de bataille aventureux basés sur les mondes emblématiques de Star Wars.

Personnalisation et stratégie

Le nouveau trailer a montré certaines des cosmétiques spécifiques du jeu, avec des aperçus des menus de personnalisation pour le heavy gunner impérial, Sentinel, l’assassin du Dark Side, Rieve, et le chasseur de primes, Imara Vex. Les joueurs semblent pouvoir changer l’apparence de leurs personnages en plein combat avec la simple pression d’un bouton. Des skins ont également été montrées pour le Blaster Rifle principal de chaque Imara Vex, permettant une personnalisation encore plus poussée.

Un lancement très attendu

Il a été confirmé que les joueurs de Nintendo Switch qui joueront au jeu dès son lancement débloqueront le costume Shift Veteran et le Shift Blaster wrap pour Imara Vex. Ceux qui se préinscrivent sur le site débloqueront également d’autres exclusivités. Star Wars: Hunters sera enfin lancé le 4 juin 2024 sur Nintendo Switch, ainsi que sur les appareils mobiles Android et iOS, et est disponible en pré-téléchargement dès maintenant.