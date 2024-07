Tout savoir sur Spartacus: House of Ashur

Spartacus: House of Ashur imagine une réalité alternative où Ashur survit et dirige l'école de gladiateurs des Batiatus après la défaite de Spartacus, explorant de nouvelles luttes de pouvoir.

Tl;dr Spartacus: House of Ashur est confirmé par Starz.

Graham McTavish, Tenika Davis, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith et Leigh Gill ont rejoint le casting.

Spartacus: House of Ashur présentera un scénario « et si » où le méchant Ashur réussit à arrêter la révolte des esclaves.

La série de Starz sera composée de dix épisodes.

Le retour de Spartacus

Plus d’une décennie après la fin de la série Spartacus, une nouvelle série dérivée intitulée Spartacus: House of Ashur a été annoncée. Elle promet de ramener les spectateurs dans l’ambiance de la Rome antique. Cette série, qui a débuté en 2010, racontait l’histoire du véritable Spartacus, un gladiateur qui a mené une révolte d’esclaves réussie entre 73 et 71 avant J.-C.

Un casting prometteur pour House of Ashur

La nouvelle série continue de prendre forme. La dernière nouvelle confirme que huit acteurs ont été ajoutés au casting de House of Ashur. Parmi eux, on retrouve des acteurs reconnus tels que Graham McTavish, connu pour son rôle dans The Witcher, et Ivana Baquero, célèbre pour son rôle dans Le Labyrinthe de Pan. Ils rejoignent Nick Tarabay, qui reprend son rôle du méchant Ashur.

Un scénario alternatif

Le scénario de Spartacus: House of Ashur propose une approche intéressante : il présente une version alternative des événements dans laquelle Ashur réussit à arrêter la révolte des esclaves. Cette réussite lui vaut d’obtenir sa propre école de formation de gladiateurs de la part des élites romaines reconnaissantes. Cette série pourrait donc montrer comment une simple modification de l’histoire peut changer le cours des événements.