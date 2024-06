Tout savoir sur le remake de Lilo & Stitch

Le remake de Lilo & Stitch est une adaptation en live-action du célèbre film d'animation de Disney sorti en 2002. Ce nouveau projet vise à recréer l'histoire touchante de l'amitié entre une petite fille hawaïenne, Lilo, et une créature extraterrestre, Stitch, en utilisant des acteurs réels et des effets spéciaux modernes.

Le célèbre dessin animé de Disney, Lilo & Stitch, paru en 2002, va faire l’objet d’un remake en live-action. Ce dernier reprendra l’histoire de la jeune fille hawaïenne et de son ami extraterrestre dans le contexte actuel. Le casting de ce remake réunit des acteurs tels que Billy Magnussen, Tia Carrera, Zach Galifianakis, Jason Scott Lee, Courtney B. Vance, Chris Sanders, Sydney Agudong, et Maia Kealoha.

'Lilo & Stitch' Live-Action: Everything to Know About Remake of Beloved Disney Animated Film https://t.co/Lj5ELjgbDz

— The Hollywood Reporter (@THR) June 10, 2024