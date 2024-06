Tout savoir sur L’Âne, le spin-off de Shrek

DreamWorks Animation annonce que la franchise Shrek va s'étendre avec un spin-off consacré à Jo, le célèbre âne doué de la parole.

L’Âne de Shrek prépare son retour

La franchise Shrek continue de croître avec l’annonce d’un tout nouveau spin-off dédié à L’Âne, interprété par l’acteur Eddie Murphy. Depuis la sortie du film éponyme en 2001, la série de films Shrek est devenue l’une des plus grandes réussites du cinéma d’animation populaire, en grande partie grâce à des personnages tels que L’Âne. Ce dernier, avec ses farces et sa loyauté indéfectible, a conquis le cœur des fans.

Le retour d’une icône

Plus d’un an après que l’acteur de renom a exprimé son désir de jouer dans un spin-off de Shrek, les dernières nouvelles confirment qu’un spin-off de L’Âne est en préparation. Eddie Murphy reviendra pour reprendre son rôle aux côtés de ses co-stars Mike Myers et Cameron Diaz dans Shrek 5, dont la sortie est prévue pour 2025.

Un spin-off encore mystérieux

Peu de détails sont connus sur le spin-off de L’Âne. La seule certitude est que l’acteur Eddy Murphy reprendra le rôle qu’il joue depuis 2001. Il est encore impossible de spéculer sur le reste du casting et il est impossible de savoir si des personnages comme Shrek et Fiona seront présents dans le spin-off.

Quant à l’intrigue, aucune information n’a encore été révélée. Il est possible que le film explore le passé de Jo avant les événements du film de 2001, ou qu’il l’envoie dans sa propre aventure. Le film pourrait également suivre un âne plus âgé qui essaie enfin de faire quelque chose pour lui-même et découvre qu’il est capable d’être le héros au lieu du fidèle acolyte.