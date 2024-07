Tout savoir sur Harry Potter: Quidditch Champions

Le célèbre sport du monde des sorciers de J.K. Rowling est à l'honneur dans Harry Potter: Quidditch Champions.

Tl;dr Harry Potter: Quidditch Champions est développé par Unbroken Studios via le label Portkey Games.

Il sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Harry Potter: Quidditch Champions proposera plusieurs modes de jeu et une personnalisation du personnage.

Il n’est pas lié à Hogwarts Legacy et Harry Potter: Quidditch World Cup.

Le Quidditch revient en force

Les amateurs de Quidditch peuvent se réjouir suite à l’annonce de Harry Potter: Quidditch Champions. Ce nouveau jeu promet de ramener les joueurs dans l’univers effréné de ce sport magique. Tant attendu depuis le succès du jeu Harry Potter: Quidditch World Cup en 2003, il est le fruit d’une collaboration entre Portkey Games et Unbroken Studios. Harry Potter: Quidditch Champions se distingue par son style similaire, mais avec des graphismes et une technologie moderne.

Un jeu dédié entièrement dédié au Quidditch

Harry Potter: Quidditch Champions n’est pas une extension de Hogwarts Legacy, mais un jeu indépendant centré sur le sport emblématique du monde des sorciers, le Quidditch. Hogwarts Legacy, sorti en 2023, a déçu de nombreux fans en supprimant le Quidditch de son contenu. Beaucoup espéraient un DLC pour rectifier cette omission, mais l’annonce de Harry Potter: Quidditch Champions semble mettre un terme à ces espoirs.

Un lancement à la rentrée

Harry Potter: Champions de Quidditch sera disponible au format numérique le 3 septembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC (Steam/Epic Games Store) puis exclusivement au format physique le 8 novembre 2024 sur consoles. La version Nintendo Switch est prévue plus tard dans l’année.

Personnalisation et modes de jeu

Harry Potter: Quidditch Champions permettra aux joueurs de personnaliser leurs personnages et de choisir parmi une variété de tenues et d’accessoires. Plusieurs modes de jeu seront disponibles, notamment un mode multijoueur compétitif. Les joueurs pourront s’essayer au Quidditch en étant Batteur, Poursuiveur, Gardien ou Attrapeur.