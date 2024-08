Tout savoir sur Flowervale Street

Flowervale Street se déroule dans les années 1980 et suit une famille qui commence à remarquer des événements étranges dans leur quartier. À mesure que ces phénomènes bizarres s'intensifient, la famille se retrouve entraînée dans une série de mystères qui bouleversent leur quotidien et ébranlent la tranquillité de leur voisinage.

Tl;dr Flowervale Street sortira au cinéma en 2025.

Réalisé par David Robert Mitchell, Flowervale Street mettra en scène Anne Hathaway et Ewan McGregor.

Après un début à Londres (Royaume-Uni, le tournage du film de science-fiction s’est terminé en juin 2024 à Atlanta (USA).

Flowervale Street pourrait comporter des éléments surréalistes et philosophiques.

Le secret bien gardé de Hollywood : Flowervale Street

De l’ombre à la lumière, le réalisateur David Robert Mitchell, silencieux depuis la première de son dernier film Under the Silver Lake en 2018, revient sur le devant de la scène avec Flowervale Street. Bien que les détails sur ce film de science-fiction soient jalousement gardés, des informations sur la production émergent au fur et à mesure que la date de sortie approche.

Un mystère qui suscite l’anticipation

Rumeur depuis mars 2023, Flowervale Street a fait couler beaucoup d’encre. Très peu d’informations ont filtré sur le contenu réel du film, malgré la publication d’une mystérieuse affiche et de quelques détails non confirmés sur l’intrigue. En revanche, la production du film a été largement documentée, avec des nouvelles régulières sur le tournage, le casting et la date de sortie.

Des acteurs confirmés pour un projet ambitieux

Flowervale Street réunit un casting de stars, avec notamment Anne Hathaway et Ewan McGregor. La photo de fin de tournage, publiée par Anne Hathaway sur Instagram, montre l’actrice entourée de ses co-stars Jordan Alexa Davis, Christian Convery, et Maisy Stella.

Une intrigue encore secrète

Si les détails officiels de l’histoire restent secrets, la rumeur court que Flowervale Street mettra en scène des dinosaures dans les années 1980. Cette hypothèse est soutenue par l’affiche du film sur Letterboxd montrant des crânes de dinosaures blancs sur fond noir.