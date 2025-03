Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 7 de Black Mirror

Découvrez toutes les informations que nous avons à propos de la saison 7 tant attendue de Black Mirror.

Tl;dr La saison 7 de Black Mirror revient aux racines de la série.

Pour la première fois, un précédent épisode aura une suite.

La nouvelle saison sortira le 10 avril sur Netflix.

Retour aux sources pour Black Mirror

La septième saison de la série phare Black Mirror promet un retour à ses origines. L’annonce de cette nouvelle saison a suscité l’engouement des fans, d’autant plus qu’une première dans l’histoire de la série a été confirmée : la suite d’un épisode précédent. De plus, une grande partie de la distribution a été dévoilée, bien que le détail des épisodes reste incertain.

Le suspense autour de la saison 7

Black Mirror a toujours su captiver son public par son audace et sa capacité à surprendre. Avec l’avancée de la technologie, la série offre une représentation dérangeante de la vie moderne et anticipe un avenir effrayant qui pourrait être très réel. Pour la saison 6, Charlie Brooker, le créateur de la série, avait opté pour une proposition plus distincte, avec des épisodes principalement orientés vers l’horreur et le dérangement. Pour cette nouvelle saison, l’approche semble différente.

Une saison 7 expérimentale

Black Mirror revient à l’essence de sa production avec une saison 7 qui se veut plus expérimentale. « Vous pouvez vous attendre à un mélange de genres et de styles », a déclaré Brooker lors du festival annuel Geeked Week de Netflix l’année dernière. La bande-annonce récemment dévoilée donne un bon aperçu de ce qu’il voulait dire. En plus de nouvelles histoires et d’un retour à l’épisode célèbre « USS Callister », nous savons désormais que la saison 7 de Black Mirror ramènera des personnages du film interactif, Bandersnatch.

Retour de personnages emblématiques

L’épisode « USS Callister » de la saison 4, favori des fans et lauréat d’un Emmy, raconte l’histoire d’un programmeur de jeux vidéo qui crée une réalité simulée où il est le capitaine d’un vaisseau spatial et ses collègues sont son équipage. C’est la première fois que Black Mirror fait quelque chose de ce genre, ce qui est très excitant. « Bandersnatch » est un autre épisode qui semble être exploré à nouveau, ce qui est d’autant plus intrigant qu’il s’agit d’un spin-off interactif de la série.

Une distribution étoilée

Les détails de la saison 7 sont gardés secrets, avec seulement quelques confirmations. Parmi les acteurs déjà confirmés, on retrouve Awkwafina, Milanka Brooks, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O’Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson, Harriet Walter, Michele Austin, Ben Bailey Smith, Asim Chaudhry, Josh Finan, James Nelson-Joyce, Will Poulter, Jay Simpson, et Michael Workéyè.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Avec un retour à ses racines et un focus renouvelé sur la technologie, la nouvelle saison de Black Mirror promet d’être encore plus inoubliable, choquante et, bien sûr, de donner des frissons dans le dos. La saison 7 de Black Mirror sortira le 10 avril sur Netflix.