TMNT : The Last Ronin (The Game), le “God of War” de THQ Nordic

THQ Nordic et Black Forest Games dévoilent TMNT : The Last Ronin (The Game).

Basé sur les comics Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin de Kevin Eastman, Peter Laird, Tom Waltz et Andy Kuhn avec des illustrations de Kuhn et Ben Bates, TMNT : The Last Ronin (The Game) suivra une tortue survivante solitaire dans un New York futuriste en quête de vengeance pour ses frères assassinés. Celle-ci sera d’ailleurs amenée à manier les armes emblématiques détenues par les iconiques Michelangelo, Leonardo, Raphaël et Donatello, à savoir les ninjatōs, les saï, le bō et les nunchaku.

Un trailer pour TMNT : The Last Ronin (The Game)

Dans TMNT : The Last Ronin (The Game), les joueurs devront se frayer un chemin dans la ville de New York tout en combattant d’anciens et de nouveaux ennemis. Le gameplay se veut être aussi bourrin et jouissif que les jeux God of War de Santa Monica Studio sur les consoles PlayStation de Sony Interactive Entertainment.

En cours de développement au sein du studio allemand Black Forest Games, TMNT : The Last Ronin (The Game) sortira à une date inconnue sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.