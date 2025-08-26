Tiptoes : le film polémique que Gary Oldman n’a jamais eu le courage de revoir

Entre controverses et méthodes de tournage absurdes, Tiptoes reste un souvenir douloureux pour Gary Oldman.

Tl;dr Tiptoes est une comédie dramatique controversée où Gary Oldman joue un personnage atteint de nanisme en tournant à genoux.

Le film a été marqué par des tensions sur le plateau, des contraintes financières et un montage controversé qui a frustré le réalisateur.

Malgré sa maladresse et la polémique autour du casting, Tiptoes est devenu un film culte involontaire, souvent moqué mais mémorable.

Une comédie dramatique devenue infamie

Si le nom de Tiptoes résonne aujourd’hui dans les cercles cinéphiles, ce n’est guère pour ses qualités artistiques. Sorti en 2003, ce drame controversé a réuni des têtes d’affiche prestigieuses telles que Kate Beckinsale, Matthew McConaughey et un Gary Oldman méconnaissable dans le rôle du frère jumeau atteint de nanisme. Le hic ? Gary Oldman, qui mesure 1m75, n’est pas une personne de petite taille ; pour le film, il tourne à genoux, les coudes maintenus vers l’arrière afin de paraître plus court. Un procédé qui, avec le recul, choque autant qu’il fait sourire jaune.

L’envers du décor : entre contraintes financières et malaise

Au fil des années, la parole s’est libérée autour de ce projet. Invité récemment dans la série d’entretiens « Happy. Sad. Confused. », Gary Oldman s’est confié sans détour : il était alors au creux de la vague – divorce difficile, problèmes financiers, absence de contrats… Acceptant Tiptoes avant tout pour payer ses factures, il avoue même ne jamais avoir vu le film terminé. Avec une pointe d’embarras non feinte, l’acteur raconte : « C’était une période désespérée… Je n’avais pas travaillé depuis presque deux ans et il y avait une grève des acteurs ! »

Parmi les souvenirs cocasses mais gênants évoqués par Gary Oldman figure cette contrainte absurde d’imiter l’accent de McConaughey tout en jouant à genoux. Il reconnaît aujourd’hui que son implication a facilité la production du film – non sans ironie sur le résultat.

Un tournage sous tension et un montage controversé

Pourtant, derrière la caméra aussi, l’ambiance était électrique. Le réalisateur Matthew Bright, connu auparavant pour ses œuvres décalées comme Freeway, s’est vu évincé après avoir livré un premier montage jugé interminable (150 minutes). Les producteurs ramènent alors le film à une version plus courte – décision qui provoquera la fureur de Matthew Bright et sa promesse amère d’arrêter toute réalisation future.

Détail insolite parmi tant d’autres : la présence persistante du « chapeau porte-bonheur » de Kate Beckinsale sur le plateau aurait alimenté les tensions avec la production.

Malaise durable autour d’un film culte malgré lui

Avec les années, Tiptoes a trouvé une place étrange dans la culture pop : régulièrement moqué dans des podcasts spécialisés ou lors de séances cultes, il suscite autant l’indignation que la fascination pour son approche maladroite et souvent jugée offensante du nanisme. Si certains acteurs comme Peter Dinklage, également présent au casting dans un rôle excentrique, relativisent (« C’est Gary Oldman… Il fait ce qu’il veut »), beaucoup pointent l’inadéquation profonde du projet.

En somme, Tiptoes demeure un cas d’école sur ce qu’il ne faut plus refaire à Hollywood… mais dont on parle encore avec une certaine stupéfaction.